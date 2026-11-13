Poli reclamó información municipal: balances y decretos bajo análisis

El concejal Guillermo Poli volvió a plantear la necesidad de contar con información económica y administrativa actualizada de la Municipalidad de Villa Cañás.

Durante la sesión ordinaria del 11 de noviembre, señaló que los balances y decretos disponibles para el Concejo no permiten conocer completamente los movimientos recientes de la administración municipal.

El planteo surgió durante el análisis del proyecto de presupuesto 2027, cuando Poli explicó que la documentación financiera resulta necesaria para evaluar las previsiones de gastos y recursos del próximo ejercicio.

Los balances municipales

Según manifestó, el último balance trimestral disponible correspondía al período comprendido entre abril y junio de 2026.

También sostuvo que anteriormente se publicaban balances mensuales de tesorería con mayor regularidad, pero que esa modalidad se había interrumpido.

El concejal mencionó que un balance correspondiente a junio habría sido retirado de la página municipal después de una observación.

Esta afirmación corresponde a su exposición durante la sesión y no pudo corroborarse de manera independiente a partir de la transcripción.

Los decretos que reclama

Otro de los puntos estuvo relacionado con los decretos municipales.

Poli afirmó que el último documento recibido por el Concejo correspondía al Decreto 176, fechado el 29 de julio.

En su intervención explicó que esas disposiciones pueden contener modificaciones y reasignaciones de partidas presupuestarias, procedimientos que forman parte de la administración municipal y que deben quedar documentados.

Por ese motivo, consideró necesario disponer de los registros posteriores para analizar correctamente la ejecución de los recursos.

Un pedido vinculado con el control legislativo

El concejal aclaró que las reasignaciones presupuestarias pueden ser legalmente válidas, pero sostuvo que los integrantes del cuerpo legislativo necesitan conocerlas para ejercer sus funciones de control.

La transcripción no incluye una respuesta del Ejecutivo municipal a estas observaciones.

El presupuesto 2027 pasó a comisión, donde se prevé solicitar información adicional y convocar a funcionarios para ampliar las explicaciones.