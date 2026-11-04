Clausura 2026: fecha y horarios confirmados para definir la Tabla Anual

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, que se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre. La jornada marcará el cierre de la fase regular y determinará tanto al ganador de la Tabla Anual como a los equipos que avanzarán a los playoffs.

El principal atractivo estará concentrado en el sábado 7 de noviembre, cuando Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central jueguen en simultáneo desde las 17.30. Los tres llegan con posibilidades matemáticas de terminar en lo más alto de la clasificación acumulada.

La programación sufrió modificaciones relacionadas con la visita del papa León XIV a la Argentina, de acuerdo con la información difundida sobre la organización de la jornada.

Boca depende de sí mismo para quedarse con el título

La Tabla Anual llega a su última fecha con Boca Juniors y Argentinos Juniors igualados en 60 puntos, aunque el conjunto xeneize cuenta con una diferencia de gol de +22, frente al +12 del equipo de La Paternal. Rosario Central aparece inmediatamente detrás, con 59 unidades y una diferencia de +16.

Equipo Puntos Dif. gol Boca Juniors 60 +22 Argentinos Juniors 60 +12 Rosario Central 59 +16

Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera y sabe que una victoria le permitirá asegurarse el primer puesto sin depender de otros resultados.

Argentinos Juniors será local ante Huracán y necesitará superar al Globo, además de esperar que Boca no gane. También conserva posibilidades con un empate, siempre que Boca pierda y Rosario Central no consiga una victoria.

Por su parte, Rosario Central enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito. El conjunto rosarino está obligado a ganar y esperar que tanto Boca como Argentinos dejen puntos en el camino.

En caso de igualdad de puntos, la diferencia de gol será determinante conforme a los criterios de desempate aplicables.

FIXTURE COMPLETO - FECHA 16 | CLAUSURA 2026 Todos los horarios corresponden a la Argentina. Hora Partido Zona JUEVES 5 DE NOVIEMBRE 15.00 Aldosivi vs. River B 19.15 Gimnasia (LP) vs. Belgrano B VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 15.00 Barracas Central vs. Racing B 19.00 San Lorenzo vs. Platense A 19.00 Independiente vs. Deportivo Riestra A 19.00 Unión vs. Vélez A 22.00 Tigre vs. Sarmiento B 22.00 Banfield vs. Atlético Tucumán B SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE 15.00 Gimnasia (Mza.) vs. Independiente Rivadavia Interzonal 15.00 Talleres vs. Estudiantes (LP) A 17.30 Boca Juniors vs. Defensa y Justicia A 17.30 Rosario Central vs. Estudiantes (RC) B 17.30 Argentinos Juniors vs. Huracán B 22.00 Instituto vs. Newell's A DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE 19.30 Central Córdoba vs. Lanús A

También se definen los últimos lugares para los playoffs

Además de la disputa por la Tabla Anual, la fecha 16 será decisiva para los equipos que todavía buscan asegurarse un lugar entre los ocho mejores de cada zona.

En la Zona A, Independiente, San Lorenzo, Unión y Platense llegan con posibilidades de modificar las últimas posiciones de clasificación. En la Zona B, Sarmiento intentará conservar su lugar frente a la presión de Huracán, mientras que otros equipos buscarán mejorar su ubicación.

Los encuentros que inciden directamente en estas posiciones fueron agrupados en horarios simultáneos para reducir las ventajas deportivas derivadas de conocer resultados ajenos.

TORNEO CLAUSURA 2026 - ZONA A Pos. Equipo PTS 1 Instituto 33 2 Boca Juniors 30 3 Vélez 28 4 Defensa y Justicia 28 5 Lanús 24 6 Newell's 22 7 Gimnasia (M) 20 8 Independiente 20 9 San Lorenzo 19 10 Unión 18 11 Platense 17 12 Estudiantes (LP) 15 13 Talleres 12 14 Deportivo Riestra 12 15 Central Córdoba 10 Los primeros ocho equipos ocupan puestos de clasificación a octavos de final. La línea naranja marca el límite de clasificación.

TORNEO CLAUSURA 2026 - ZONA A Pos. Equipo PTS 1 Instituto 33 2 Boca Juniors 30 3 Vélez 28 4 Defensa y Justicia 28 5 Lanús 24 6 Newell's 22 7 Gimnasia (M) 20 8 Independiente 20 9 San Lorenzo 19 10 Unión 18 11 Platense 17 12 Estudiantes (LP) 15 13 Talleres 12 14 Deportivo Riestra 12 15 Central Córdoba 10 Los primeros ocho equipos ocupan puestos de clasificación a octavos de final. La línea naranja marca el límite de clasificación.

Una última fecha con definiciones en varios frentes

El Clausura ingresará en su etapa eliminatoria una vez finalizada la fase regular. Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a octavos de final y comenzarán el camino hacia el título del torneo.

Antes, el sábado quedará definido el primer puesto de la Tabla Anual, con Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central como protagonistas de una disputa que se resolverá en tres estadios diferentes y a la misma hora.