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Clausura 2026: fecha y horarios confirmados para definir la Tabla Anual

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central llegan a la última jornada con posibilidades de quedarse con el título de Campeón de Liga. Los tres jugarán el sábado a las 17.30, mientras que también se definirán los clasificados a los octavos de final.

GASTON PAROLAGASTON PAROLA

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, que se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre. La jornada marcará el cierre de la fase regular y determinará tanto al ganador de la Tabla Anual como a los equipos que avanzarán a los playoffs.

El principal atractivo estará concentrado en el sábado 7 de noviembre, cuando Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central jueguen en simultáneo desde las 17.30. Los tres llegan con posibilidades matemáticas de terminar en lo más alto de la clasificación acumulada.

La programación sufrió modificaciones relacionadas con la visita del papa León XIV a la Argentina, de acuerdo con la información difundida sobre la organización de la jornada.

Boca depende de sí mismo para quedarse con el título

La Tabla Anual llega a su última fecha con Boca Juniors y Argentinos Juniors igualados en 60 puntos, aunque el conjunto xeneize cuenta con una diferencia de gol de +22, frente al +12 del equipo de La Paternal. Rosario Central aparece inmediatamente detrás, con 59 unidades y una diferencia de +16.

EquipoPuntosDif. gol
Boca Juniors60+22
Argentinos Juniors60+12
Rosario Central59+16

Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera y sabe que una victoria le permitirá asegurarse el primer puesto sin depender de otros resultados.

Argentinos Juniors será local ante Huracán y necesitará superar al Globo, además de esperar que Boca no gane. También conserva posibilidades con un empate, siempre que Boca pierda y Rosario Central no consiga una victoria.

Por su parte, Rosario Central enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito. El conjunto rosarino está obligado a ganar y esperar que tanto Boca como Argentinos dejen puntos en el camino.

En caso de igualdad de puntos, la diferencia de gol será determinante conforme a los criterios de desempate aplicables.

FIXTURE COMPLETO - FECHA 16 | CLAUSURA 2026

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

HoraPartidoZona
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
15.00Aldosivi vs. RiverB
19.15Gimnasia (LP) vs. BelgranoB
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
15.00Barracas Central vs. RacingB
19.00San Lorenzo vs. PlatenseA
19.00Independiente vs. Deportivo RiestraA
19.00Unión vs. VélezA
22.00Tigre vs. SarmientoB
22.00Banfield vs. Atlético TucumánB
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
15.00Gimnasia (Mza.) vs. Independiente RivadaviaInterzonal
15.00Talleres vs. Estudiantes (LP)A
17.30Boca Juniors vs. Defensa y JusticiaA
17.30Rosario Central vs. Estudiantes (RC)B
17.30Argentinos Juniors vs. HuracánB
22.00Instituto vs. Newell'sA
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
19.30Central Córdoba vs. LanúsA

También se definen los últimos lugares para los playoffs

Además de la disputa por la Tabla Anual, la fecha 16 será decisiva para los equipos que todavía buscan asegurarse un lugar entre los ocho mejores de cada zona.

En la Zona A, Independiente, San Lorenzo, Unión y Platense llegan con posibilidades de modificar las últimas posiciones de clasificación. En la Zona B, Sarmiento intentará conservar su lugar frente a la presión de Huracán, mientras que otros equipos buscarán mejorar su ubicación.

Los encuentros que inciden directamente en estas posiciones fueron agrupados en horarios simultáneos para reducir las ventajas deportivas derivadas de conocer resultados ajenos.

TORNEO CLAUSURA 2026 - ZONA A
Pos.EquipoPTS
1Instituto33
2Boca Juniors30
3Vélez28
4Defensa y Justicia28
5Lanús24
6Newell's22
7Gimnasia (M)20
8Independiente20
9San Lorenzo19
10Unión18
11Platense17
12Estudiantes (LP)15
13Talleres12
14Deportivo Riestra12
15Central Córdoba10

Los primeros ocho equipos ocupan puestos de clasificación a octavos de final. La línea naranja marca el límite de clasificación.

TORNEO CLAUSURA 2026 - ZONA A
Pos.EquipoPTS
1Instituto33
2Boca Juniors30
3Vélez28
4Defensa y Justicia28
5Lanús24
6Newell's22
7Gimnasia (M)20
8Independiente20
9San Lorenzo19
10Unión18
11Platense17
12Estudiantes (LP)15
13Talleres12
14Deportivo Riestra12
15Central Córdoba10

Los primeros ocho equipos ocupan puestos de clasificación a octavos de final. La línea naranja marca el límite de clasificación.

Una última fecha con definiciones en varios frentes

El Clausura ingresará en su etapa eliminatoria una vez finalizada la fase regular. Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a octavos de final y comenzarán el camino hacia el título del torneo.

Antes, el sábado quedará definido el primer puesto de la Tabla Anual, con Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central como protagonistas de una disputa que se resolverá en tres estadios diferentes y a la misma hora.

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