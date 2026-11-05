Boca arriesga a tres jugadores que podrían perderse los octavos

Boca afrontará este sábado un partido decisivo frente a Defensa y Justicia por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. Después de superar a River en el Superclásico, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena quedó en condiciones de disputar el primer puesto de la tabla anual, aunque deberá administrar una situación disciplinaria que podría complicar su participación en los octavos de final.

Facundo Herrera, Milton Delgado y Ayrton Costa llegan al encuentro con cuatro tarjetas amarillas acumuladas. Si alguno recibe una nueva amonestación, deberá cumplir una fecha de suspensión y se perderá el primer compromiso de la fase eliminatoria.

Arruabarrena mantendría a los titulares pese al riesgo

La intención del cuerpo técnico sería presentar una formación competitiva para buscar los tres puntos frente al Halcón. En ese escenario, Herrera y Delgado continuarían entre los titulares, mientras que Costa ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

La situación de Herrera quedó condicionada después del Superclásico, cuando fue amonestado por una infracción sobre Tomás Galván. Durante ese encuentro, Arruabarrena decidió reemplazarlo por Costa para evitar una posible expulsión. Sin embargo, el defensor que ingresó también recibió una tarjeta amarilla y alcanzó el límite de cuatro.

Delgado, por su parte, logró terminar el clásico sin ser amonestado, pese a que Boca acumuló siete tarjetas amarillas durante el partido dirigido por Nicolás Ramírez.

Las alternativas que tiene Boca para los playoffs

En caso de que Herrera deba cumplir una suspensión, Costa aparece como una de las principales alternativas para ocupar su lugar, siempre que tampoco resulte sancionado. Marco Pellegrino también figura entre las opciones defensivas.

La situación de Delgado presenta otras características. El mediocampista integra el sector central junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, y su posible ausencia obligaría al entrenador a modificar esa estructura.

Tomás Belmonte podría ocupar su posición, aunque ofrece características diferentes en la recuperación y distribución de la pelota.

La tabla anual, el objetivo inmediato

Boca llega a la última jornada después de conseguir una victoria frente a River que fortaleció sus posibilidades de terminar en lo más alto de la clasificación acumulada.

Por ese motivo, la prioridad del cuerpo técnico sería buscar el triunfo ante Defensa y Justicia sin reservar futbolistas por su situación disciplinaria.

Además, el equipo sigue de cerca la recuperación de Rodrigo Battaglia, quien arrastra molestias físicas desde antes del Superclásico, y la evolución de Tomás Aranda, que podría volver a integrar una convocatoria después de sufrir una fractura de peroné.

Qué sucede con las amarillas después de la fase regular

De acuerdo con el criterio reglamentario señalado para esta edición del torneo, los jugadores que terminen la fase regular sin alcanzar la quinta amonestación podrán comenzar los playoffs sin arrastrar esas cuatro tarjetas.

Esto representa una oportunidad para Herrera, Delgado y Costa, aunque también implica un riesgo inmediato: una amarilla frente a Defensa y Justicia los dejaría afuera de los octavos.

Con la clasificación a la fase eliminatoria asegurada, Boca intentará cerrar la etapa regular con el primer puesto de la tabla anual y disponer de la mayor cantidad de futbolistas posibles para los cruces decisivos.