Boca define la tabla anual: qué necesita para terminar primero

Boca afrontará la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2026 con la posibilidad de quedarse con el primer puesto de la tabla anual. El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, en un encuentro que puede definir su posición final en la clasificación general.

El Xeneize llega con 60 puntos y una diferencia de gol de +22. Argentinos Juniors tiene la misma cantidad de unidades, aunque presenta un saldo de +12, mientras que Rosario Central aparece inmediatamente detrás, con 59 puntos y +16.

La diferencia de gol le permite a Boca afrontar la definición con una ventaja sobre sus competidores directos, aunque todavía existen distintas combinaciones de resultados que podrían modificar las posiciones.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde

El conjunto de La Ribera depende de su propio resultado, pero también deberá seguir lo que ocurra en los encuentros de sus perseguidores.

Si Boca gana: llegará a 63 puntos y asegurará, como mínimo, terminar igualado en unidades con Argentinos Juniors. La diferencia de gol lo favorece ampliamente, aunque el primer puesto no queda garantizado matemáticamente ante cualquier marcador.

Si Boca empata: alcanzará los 61 puntos y terminará primero si Argentinos Juniors y Rosario Central no consiguen ganar.

Si Boca pierde: permanecerá con 60 unidades. Para conservar el liderazgo necesitará que Argentinos Juniors pierda y Rosario Central no gane, siempre que la diferencia de gol continúe favoreciéndolo. La diferencia de gol, una ventaja para Boca Tabla anual antes de la última fecha Pos. Equipo Pts. Dif. 1° Boca Juniors 60 +22 2° Argentinos Juniors 60 +12 3° Rosario Central 59 +16

La diferencia de diez goles entre Boca y Argentinos Juniors representa un factor importante para la definición. Si ambos equipos ganan sus respectivos compromisos, el conjunto de La Paternal necesitaría revertir esa distancia mediante los marcadores de la última jornada.

Por otro lado, Rosario Central tiene la posibilidad de superar a Boca en puntos si consigue una victoria y el Xeneize no suma de a tres.

Una última fecha con tres equipos en carrera

Argentinos Juniors enfrentará a Huracán con la obligación de conseguir un resultado que le permita superar a Boca o, al menos, mantener sus posibilidades en caso de igualdad de puntos.

Rosario Central también llegará a la definición con chances, aunque su situación depende en mayor medida de los resultados ajenos.

En este marco, Boca tendrá la oportunidad de cerrar la fase regular en lo más alto de la clasificación anual frente a su público. La definición quedará establecida una vez disputados los encuentros correspondientes a la fecha 16.