Hombre condenado a ocho años por homicidio vial en Esperanza

La Justicia de Santa Fe condenó a Emiliano Nicolás Billoud a ocho años de prisión efectiva por el homicidio de Sebastián José María Nagel, ocurrido en un siniestro vial en la ciudad de Esperanza.

La sentencia fue dictada este martes 10 de noviembre por la jueza Susana Luna, tras un juicio oral realizado en los tribunales de Santa Fe. Además de la pena privativa de la libertad, la magistrada impuso una inhabilitación para conducir vehículos por un período de ocho años.

El fiscal a cargo de la investigación fue Alejandro Benítez, quien junto al fiscal Matías Palud representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate.

Según detalló Benítez, el hecho ocurrió minutos antes de las 5 de la madrugada del sábado 23 de septiembre de 2023, en la intersección de las calles Moreno y Cullen de Esperanza. De acuerdo con las pericias, Billoud conducía un automóvil Honda HRV bajo los efectos del alcohol cuando embistió a Nagel, que circulaba en una motocicleta.

El impacto arrastró a la víctima unos 50 metros hasta que el vehículo se detuvo contra el cordón lateral de la calle. El fiscal agregó que el acusado circulaba por calle Moreno a una velocidad aproximada de 90 kilómetros por hora, en una zona donde el límite máximo es de 30 kilómetros por hora.

Además, señaló que Billoud no redujo la velocidad ni respetó el derecho de paso, lo que provocó el choque con Nagel, que transitaba por calle Cullen de este a oeste.

El tribunal condenó a Billoud como autor del delito de homicidio simple, conforme a la calificación penal establecida en el juicio.

Fuente: parte de prensa oficial.