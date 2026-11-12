Choque fatal en Ruta 7: un muerto y dos heridos cerca de Rufino

Un hombre perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas como consecuencia de un choque frontal entre dos camionetas registrado este jueves 12 de noviembre, alrededor de las 12:20, sobre la Ruta Nacional 7, en el sur de Santa Fe.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 400, en el tramo comprendido entre Rufino y Aarón Castellanos, y obligó a interrumpir la circulación vehicular mientras trabajaban los servicios de emergencia.

Los vehículos involucrados fueron una Renault Oroch gris y una Fiat Toro de color oscuro, que circulaban en sentidos opuestos. Por motivos que todavía no fueron establecidos, ambas camionetas colisionaron frontalmente.

La víctima fatal era de Buenos Aires

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el conductor fallecido era un hombre oriundo de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires.

Viajaba solo en la Renault Oroch y se dirigía hacia el oeste cuando ocurrió el impacto.

Como consecuencia del choque, perdió la vida y quedó dentro del habitáculo de la camioneta, que terminó detenida sobre una de las banquinas.

Hasta el momento no se difundió oficialmente su identidad.

Un matrimonio resultó herido y fue hospitalizado

En la Fiat Toro viajaba un matrimonio domiciliado en Ameghino, también en territorio bonaerense.

Ambos ocupantes sufrieron lesiones y recibieron asistencia de los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

El hombre fue trasladado al Hospital de Rufino, mientras que la mujer fue derivada al Sanatorio Modelo de la misma ciudad.

Por el momento, no se conocen precisiones oficiales sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su evolución médica.

Corte de tránsito y operativo de emergencia

El accidente movilizó a Bomberos Voluntarios de Rufino, personal de Seliar, EMCo Rufino y efectivos policiales de Rufino y Aarón Castellanos.

Los equipos trabajaron en la atención de las víctimas, el aseguramiento de la zona y las primeras actuaciones destinadas a reconstruir las circunstancias de la colisión.

Debido a las tareas desarrolladas sobre la calzada y las banquinas, las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta Nacional 7 durante las horas posteriores al hecho.

También se implementaron desvíos en la rotonda de Rufino y en la intersección con la Ruta Provincial 14, con el objetivo de evitar la circulación por el sector afectado.

Investigan cómo se produjo el choque

Las circunstancias que desencadenaron la colisión todavía se encuentran bajo investigación.

No se informó oficialmente si existieron factores relacionados con las condiciones de circulación, maniobras de alguno de los vehículos u otras situaciones que pudieran haber influido en el accidente.

Por otra parte, días antes del hecho se habían reportado trabajos de mantenimiento y repavimentación en distintos sectores de la Ruta Nacional 7, entre La Picasa y Rufino. No hay elementos que permitan relacionar esas tareas con este siniestro.

Se aguardan novedades sobre la identidad del conductor fallecido, la evolución de las dos personas hospitalizadas y los resultados de las actuaciones correspondientes.