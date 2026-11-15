El partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú de Mendoza, que se disputaba el sábado 14 de noviembre en Puerto Madryn por el Reducido de la Primera Nacional, fue suspendido a los 36 minutos del segundo tiempo. La interrupción se produjo luego de que una bomba de estruendo lanzada desde la tribuna local impactara cerca del arquero visitante, Nahuel Galardi, quien quedó aturdido y tendido en el campo de juego.

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En ese momento, el marcador favorecía a Deportivo Madryn por 3-1. Galardi fue atendido en el terreno y luego trasladado a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica. Tras una espera de aproximadamente una hora, el árbitro Bryan Ferreyra decidió suspender el encuentro, ya que el equipo visitante no podía realizar más cambios y sus jugadores se negaron a continuar por falta de garantías de seguridad.

El incidente generó incertidumbre sobre la continuidad de Deportivo Madryn en el Reducido, ya que podría enfrentar sanciones que lo dejarían fuera de la competencia por el ascenso a la Primera División. Hasta el momento de la suspensión, el equipo chubutense estaba encaminado a avanzar en el torneo, pero la situación quedó en suspenso a raíz del episodio.

En este marco, las autoridades del torneo deberán analizar el caso para definir las medidas a adoptar, mientras que el estado de salud del arquero Galardi es un aspecto que sigue siendo monitoreado.

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