Colón venció a Midland con gol de su defensor

Colón de Santa Fe logró un triunfo por 1-0 ante Midland el sábado 14 de noviembre en un encuentro correspondiente a la fecha del torneo local. El único gol del partido fue anotado por un defensor del equipo santafesino.

Foto: Redes sociales

Tras el partido, el jugador que marcó el gol evitó hablar sobre su anotación y destacó en cambio el esfuerzo colectivo de la hinchada durante un año que calificó como difícil. Según sus palabras, el apoyo de los seguidores fue fundamental para el equipo.

El partido se desarrolló en el estadio de Colón, donde el equipo local mostró una defensa sólida y aprovechó una oportunidad para marcar la diferencia. Con este resultado, Colón suma puntos importantes en la tabla de posiciones y continúa en la pelea por mejorar su ubicación.

En este marco, el defensor resaltó el compromiso del plantel y la importancia del respaldo de la afición para afrontar los desafíos del torneo. No brindó detalles sobre su gol, enfocándose en el colectivo y la unidad del equipo y sus seguidores.

El próximo compromiso de Colón será en condición de visitante, donde buscará mantener el nivel mostrado y seguir sumando para sus objetivos deportivos.

Notas relacionadas