Feng Shui recomienda ventilar la casa cada mañana para renovar energía
El domingo 15 de noviembre, se difundió una recomendación basada en el Feng Shui, una antigua filosofía china que busca armonizar los espacios mediante la circulación del chi, o energía vital. Según esta práctica, ventilar la casa cada mañana y permitir la entrada de luz natural ayuda a renovar la energía del hogar.
Foto: Redes sociales
El hábito consiste en abrir las ventanas durante algunos minutos para que circule el aire, especialmente en dormitorios, living y cocina, donde se desarrollan la mayoría de las actividades diarias. Además, se sugiere correr cortinas y levantar persianas para aprovechar la iluminación natural.
Aunque no existen evidencias científicas que respalden la influencia del Feng Shui en la energía invisible, ventilar los ambientes sí contribuye a renovar el aire interior y puede mejorar la sensación de frescura y confort.
Esta práctica puede incorporarse fácilmente a la rutina matutina, combinándola con otras acciones como ordenar la cama, despejar superficies y mantener limpia la entrada de la vivienda. Según esta filosofía, el desorden dificulta la circulación del chi y afecta la armonía del hogar, por lo que se recomienda evitar la acumulación de objetos y mantener libres los espacios de circulación.
El Feng Shui destaca que mantener este hábito sin que se convierta en una obligación rígida permite conservar un entorno más ordenado y cómodo para transitar el resto del día. La recomendación es ventilar siempre que las condiciones climáticas y la calidad del aire exterior lo permitan.
En este marco, renovar el aire y la luz natural en las casas de Santa Fe puede ser una práctica sencilla para mejorar el ambiente interior, sin necesidad de realizar cambios en la decoración o inversiones adicionales.
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