Santa Fe entrega bombas para mitigar riesgo hídrico en 9 de Julio

El Gobierno de Santa Fe entregó tres bombas de bajo levante en el departamento 9 de Julio para fortalecer la prevención ante el fenómeno climático conocido como El Niño. La entrega se realizó en Tostado y forma parte de las acciones provinciales para mitigar riesgos hídricos en la región.

Dos de las bombas tienen capacidad para extraer un millón de litros de agua por hora, mientras que la tercera puede evacuar hasta dos millones. Según explicó el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, estos equipos son móviles y se conectan a la toma de fuerza de un tractor, lo que facilita su traslado y uso en zonas bajas con acumulación de agua.

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la provincia lleva adelante 47 intervenciones en el departamento 9 de Julio para enfrentar contingencias relacionadas con el agua. Enrico destacó que, aunque no se puede controlar la naturaleza, la provincia actúa de manera preventiva para estar mejor preparada.

El senador Raúl Gramajo, representante del departamento, indicó que el equipamiento entregado fortalecerá la capacidad de respuesta de las localidades ante posibles anegamientos.

Estas bombas forman parte de un plan provincial que incluye la distribución de 90 equipos de bombeo en distintos puntos estratégicos de Santa Fe. La iniciativa busca optimizar la disponibilidad de recursos para responder rápidamente ante emergencias hídricas.

Además de la entrega de bombas, durante la jornada se firmaron actas para iniciar trabajos sobre la Ruta Interprovincial Nº 35 y se entregaron dos retroexcavadoras para las obras en Santa Margarita y Gregoria Pérez de Denis.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, la Secretaría de Recursos Hídricos, en conjunto con comités de cuenca, municipios y comunas, realizó 594 intervenciones en toda la provincia para reducir el riesgo hídrico. En el departamento 9 de Julio se destacan obras como defensas en Santa Margarita y Villa Minetti, refuerzos en Tostado y mantenimiento de más de 800 kilómetros de canales.

Actualmente, se avanza en la recuperación y alteo de 82,5 kilómetros de la Ruta Interprovincial Nº 35 para mejorar la transitabilidad y evitar anegamientos. Estas obras complementan la incorporación de equipamiento y el fortalecimiento operativo de municipios y comunas para mejorar la prevención y respuesta ante posibles contingencias.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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