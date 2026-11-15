Usar objetos de madera para equilibrar el hogar Feng Shui

El domingo 15 de noviembre, se difundieron recomendaciones para incorporar objetos de madera en la decoración del hogar siguiendo los principios del Feng Shui, una filosofía china que asocia este material con crecimiento, vitalidad y renovación.

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El Feng Shui clasifica la madera como uno de los cinco elementos fundamentales junto con el fuego, la tierra, el metal y el agua. Según esta teoría, la madera simboliza el impulso para avanzar y desarrollarse, por lo que su presencia en distintos sectores de la vivienda puede contribuir a un ambiente equilibrado y armonioso.

Entre los objetos sugeridos para sumar madera a la decoración se encuentran muebles de madera natural como mesas, estanterías y sillas. Estos suelen recomendarse en espacios donde se realizan actividades cotidianas, como el living, el comedor o el lugar de trabajo. Se aconseja elegir tonos naturales y combinarlos con textiles claros y plantas para evitar la saturación y facilitar la circulación.

Otra opción son los portarretratos y marcos de madera, que permiten integrar este elemento sin modificar demasiado la decoración. Estos objetos pueden contener fotografías o ilustraciones con valor personal, aportando un significado afectivo además de la simbología del material.

Los cuencos y bandejas decorativas de madera son prácticas para organizar pequeños objetos en el living, comedor o recibidor. Se recomienda usarlos con moderación para mantener la armonía visual y evitar la acumulación.

Las estanterías y repisas de madera permiten aprovechar las paredes para colocar libros, plantas y objetos decorativos. El Feng Shui sugiere no sobrecargar estos muebles y dejar espacios libres para mantener el equilibrio.

Por último, las lámparas con detalles de madera, como bases o pantallas, son adecuadas para dormitorios y rincones de lectura, ya que combinan la madera con la luz, otro elemento importante en esta filosofía.

Para mantener un equilibrio visual, se aconseja no saturar los ambientes con madera, sino combinarla con plantas, fibras naturales como el yute o algodón, cerámica y textiles en tonos neutros. Los colores verdes, beige y marrones refuerzan una estética natural, mientras que los tonos claros aportan luminosidad.

Además, se destaca la importancia de conservar los objetos en buen estado, ya que muebles rotos o descuidados pueden generar sensación de desorden. Desde la perspectiva del Feng Shui, la intención es incorporar la madera de forma consciente para equilibrar materiales, colores y distribución en cada espacio.

Estas recomendaciones forman parte de la tradición del Feng Shui y no implican efectos comprobados sobre la energía o la prosperidad en el hogar.