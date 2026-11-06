Tres fechas para Montiel: el fallo de AFA que generó malestar en River

River Plate recibió una noticia que modifica sus planes para los playoffs del Torneo Clausura 2026. El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino sancionó a Gonzalo Montiel con tres partidos de suspensión por la expulsión sufrida durante el Superclásico frente a Boca Juniors.

La resolución generó malestar en la institución de Núñez, donde consideran que la pena resulta excesiva en comparación con otros antecedentes del campeonato.

La sanción se conoció después del triunfo de River por 2 a 0 frente a Aldosivi en Mar del Plata y condiciona la disponibilidad del lateral derecho para los próximos compromisos del equipo dirigido por Leonardo Ponzio.

Por qué Montiel recibió tres fechas de suspensión

La expulsión se produjo durante el Superclásico disputado en La Bombonera, cuando Montiel cometió una infracción sobre Lautaro Blanco que el árbitro Nicolás Ramírez consideró merecedora de tarjeta roja.

El Tribunal de Disciplina analizó el informe arbitral y aplicó dos disposiciones reglamentarias: el artículo 13.1, correspondiente al juego brusco grave, y el artículo 7, vinculado con la responsabilidad disciplinaria.

Uno de los elementos considerados fue la descripción de la infracción como una plancha, circunstancia que influyó en la evaluación de la conducta del defensor.

Además, Montiel no presentó un descargo ante el organismo disciplinario, a diferencia de su compañero Lucas Martínez Quarta, quien también había sido expulsado durante el encuentro frente a Boca.

Una sanción que no tiene antecedentes en el Clausura 2026

La decisión adquiere relevancia al comparar las suspensiones aplicadas durante el campeonato.

Hasta esta resolución se habían registrado once expulsiones por juego brusco grave. Ocho futbolistas recibieron dos fechas de suspensión y otros tres fueron sancionados con una sola jornada.

Montiel se convirtió así en el primer jugador del certamen en recibir tres partidos de suspensión por una infracción encuadrada en esa categoría.

Un antecedente reciente es el de Santiago Salle, futbolista de Sarmiento, expulsado frente a Rosario Central por una infracción sobre Gastón Ávila que fue revisada mediante el VAR.

En ese caso, el Tribunal de Disciplina aplicó únicamente el artículo 13.1 y estableció una suspensión de dos encuentros.

La diferencia entre ambas resoluciones constituye uno de los principales argumentos del cuestionamiento de River.

Qué posibilidades tiene River de reducir la sanción

La situación reglamentaria presenta una dificultad para el club: de acuerdo con el procedimiento disciplinario señalado para este caso, las sanciones inferiores a diez partidos no cuentan con una vía ordinaria de apelación.

Sin embargo, el Tribunal de Disciplina conserva la facultad de revisar la extensión de determinadas penas o considerarlas cumplidas cuando corresponda.

Por ese motivo, una eventual reducción dependerá de una nueva decisión del organismo y no de una apelación ordinaria presentada por River.

Hasta que exista una modificación oficial, Montiel deberá cumplir las tres fechas establecidas.

Giovanni González aparece como alternativa para los playoffs

La suspensión también tiene consecuencias deportivas para Leonardo Ponzio, que prepara al equipo para disputar los octavos de final del Clausura.

Giovanni González aparece como la principal alternativa para ocupar el lateral derecho. El futbolista disputó los 90 minutos frente a Aldosivi y podría continuar entre los titulares si Montiel permanece suspendido.

Por otro lado, Lucas Martínez Quarta ya cumplió su fecha de suspensión y volverá a estar disponible para el cuerpo técnico.

River afrontará ahora la preparación de la fase eliminatoria con la expectativa de conocer a su próximo rival, que podría ser Lanús o Defensa y Justicia, de acuerdo con la definición de los cruces.

El próximo paso será conocer si el Tribunal de Disciplina mantiene la sanción original o adopta una nueva resolución. Mientras tanto, River deberá planificar sus próximos encuentros sin contar inicialmente con Montiel.