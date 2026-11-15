Santa Fe cumple 453 años desde su fundación original en 1573

Santa Fe conmemora este domingo 15 de noviembre los 453 años de su fundación original, que tuvo lugar en 1573 a cargo de Juan de Garay. La primera ubicación de la ciudad no fue en el lugar donde hoy se encuentra la capital provincial, sino cerca de la actual localidad de Cayastá, a unos 70 kilómetros al norte.

Foto: Redes sociales

El asentamiento inicial se estableció sobre la margen del río de los Quiloazas, hoy conocido como río San Javier, en un territorio habitado por pueblos originarios como los calchines, mocoretás y colastinés. Garay partió desde Asunción del Paraguay con el objetivo de crear un punto de comunicación y escala entre esa ciudad, el Río de la Plata y los territorios del interior.

El diseño urbano de la ciudad original siguió el trazado en damero característico de las fundaciones españolas en América. Se delimitaron espacios para la ciudad, chacras, estancias y solares para los pobladores, además de reservar terrenos para la Iglesia Mayor de Todos los Santos, el Cabildo y órdenes religiosas. Este primer asentamiento es conocido hoy como Santa Fe la Vieja, y constituye un sitio arqueológico.

Con el tiempo, la ubicación original presentó dificultades, principalmente por las inundaciones recurrentes y problemas para la circulación y el acceso. También hubo conflictos y ataques en la zona. Por estas razones, en 1649 comenzó a considerarse el traslado de la ciudad. Los movimientos de población se iniciaron en 1651 y el 20 de febrero de 1653 se estableció formalmente la nueva Santa Fe de la Vera Cruz, en la desembocadura del río Salado.

El traslado fue un proceso gradual que se completó alrededor de 1660. La nueva ciudad mantuvo gran parte de la organización urbana de la original, preservando la continuidad institucional y social de la comunidad.

Durante siglos, el primer asentamiento permaneció abandonado hasta que en 1949 el historiador y arqueólogo Agustín Zapata Gollan inició excavaciones que permitieron identificar restos del Cabildo, iglesias y viviendas, además de objetos que reconstruyen aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes. Entre los hallazgos se encuentran cerámicas, monedas, tejas, herramientas y rosarios, con orígenes indígenas, hispano-indígenas y europeos.

Actualmente, el Parque Arqueológico y Museo de Sitio Santa Fe la Vieja, ubicado en Cayastá, conserva este patrimonio. El predio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1957 y permite recorrer los vestigios del lugar donde comenzó la historia de la capital provincial.

A 453 años de aquella fundación, Santa Fe mantiene viva su memoria en este sitio, que marca el origen de la ciudad que hoy es capital de la provincia.

Notas relacionadas