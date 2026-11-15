72 artistas rosarinos compiten por Álbum del Año en ceremonia próxima

Setenta y dos artistas de Rosario están nominados para el premio Álbum del Año, según se informó el domingo 15 de noviembre. La ceremonia de entrega ya tiene fecha confirmada, aunque no se detalló el día exacto.

Foto: Redes sociales

Los músicos rosarinos compiten en distintas categorías, reflejando la diversidad y riqueza de la escena local. La convocatoria incluye tanto artistas consagrados como emergentes, lo que destaca la importancia del evento para la comunidad musical de la ciudad.

El premio Álbum del Año es uno de los reconocimientos más destacados en el ámbito musical provincial y nacional. La competencia entre los artistas rosarinos refleja el crecimiento y la proyección de la música de la región.

En este marco, se espera que la ceremonia atraiga la atención de la prensa y del público, consolidando a Rosario como un centro cultural relevante en Santa Fe. La lista completa de nominados y categorías se encuentra disponible para quienes deseen conocer más detalles.

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