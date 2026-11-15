Artistas nacionales exponen en el CEC con intervención poética

Un colectivo artístico vinculado a la Escuela Musto presenta una intervención que transforma etiquetas litográficas en panfletos poéticos, la cual se expande por los pasillos del Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) de Santa Fe. La exhibición, que reúne a artistas de distintas provincias del país, se inaugura el jueves 19 de noviembre y tendrá entrada gratuita.

Foto: Redes sociales

La propuesta busca generar un diálogo entre el arte visual y la poesía, utilizando materiales cotidianos como las etiquetas litográficas para crear piezas que invitan a la reflexión y la participación del público. La intervención se despliega en los espacios comunes del CEC, integrando la obra con el entorno y los visitantes.

Según indicaron los organizadores, la muestra forma parte de un proyecto colectivo que promueve la colaboración entre artistas nacionales y la difusión de expresiones artísticas contemporáneas en Santa Fe. La iniciativa también incluye actividades paralelas que se anunciarán próximamente.

El CEC, ubicado en la capital provincial, es un espacio dedicado a la promoción y exhibición de arte contemporáneo, con una programación que abarca diversas disciplinas y formatos. La entrada libre busca facilitar el acceso a la cultura y fomentar la participación ciudadana en eventos artísticos.

La muestra estará abierta al público durante las próximas semanas, ofreciendo una oportunidad para conocer nuevas propuestas artísticas y reflexionar sobre el uso de materiales y textos en el arte contemporáneo.

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