Santa Fe inicia la Semana Invencible por sus 453 años de fundación

Este domingo 15 de noviembre comenzó en Cayastá la Semana Invencible, una serie de actividades organizadas para conmemorar los 453 años de la fundación de Santa Fe. La ceremonia oficial tuvo lugar en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja a las 10, con transmisión por el canal de YouTube del Gobierno provincial.

El acto inaugural incluyó la presentación del grupo folclórico Cordiales y dio inicio a una agenda cultural que se extenderá hasta el lunes 23 de noviembre, cuando se realizará un festival en la Plaza 25 de Mayo de la capital provincial.

Leé también: Venado Tuerto tendrá un fin de semana de tradición, destrezas camperas y música

La programación rinde homenaje también al brigadier general Estanislao López, en el marco del 240º aniversario de su nacimiento. Entre las actividades previstas se destacan muestras, charlas, presentaciones de libros, teatro y música.

Actividades centrales y homenajes

El martes 17 se reabrirá la muestra permanente en la Casa del Brigadier, ubicada en avenida General López 2792, donde además se realizará una restauración en vivo de una obra de Juan Arancio dedicada a Estanislao López, a cargo del equipo del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez.

El miércoles 18 se firmará un convenio entre el Instituto Artiguista de Santa Fe y el Instituto Lopeciano en el Museo Histórico Provincial. Posteriormente, los presidentes de ambas instituciones, Julio César Rondina y Ariel Fernández, ofrecerán una charla. Ese mismo día se estrenará la obra teatral "Fede" en ATE Casa España y se presentará el libro "Estanislao López, un líder sin tiempo", dirigido por el politólogo Gustavo Battistoni.

El jueves 19 se entregarán reconocimientos a los ganadores del concurso "¿Por qué la Invencible? Una mirada joven sobre el legado del brigadier" en la Casa del Brigadier. En la Casa de los Aldao se conmemorará el 240º aniversario del nacimiento de López, con la entrega y exhibición de la última carta escrita por Domingo Cullen, uno de sus colaboradores.

Además, ese día habrá un panel sobre el 250º aniversario del Virreinato del Río de la Plata y la presentación del libro "Estanislao López. Memoria de la lucha por el federalismo" en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires. También se estrenará la serie web "Fede" en la Casa del Brigadier.

El viernes 20 incluirá un coloquio sobre federalismo en la Casa de la Cultura y la presentación de la obra teatral "Caranchos en el cuerpo" en la Sala Marechal. Por la noche, en la Casa del Brigadier se realizará la Peña de Estanislao con actividades de serigrafía en vivo.

El sábado 21 habrá charlas sobre la restauración de la obra de Arancio y sobre la mirada del historiador José Luis Busaniche acerca del brigadier, además de un recorrido denominado "Brigadier, héroe nacional".

El domingo 22 se desarrollará la actividad "Antropólogos por un día" en la Casa del Brigadier y el Museo Etnográfico Juan de Garay, seguida por una marcha de antorchas y un acto oficial en el monumento a Estanislao López en la Costanera Oeste.

Finalmente, el lunes 23 se inaugurará una muestra fotográfica en el Museo y Biblioteca Policial y se realizará un conversatorio con Gustavo Battistoni. La Semana Invencible cerrará con un festival musical en la Plaza 25 de Mayo, que incluirá presentaciones de bandas sinfónicas, agrupaciones de baile tradicionalista y artistas como Son de Río, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, entre otros.

El gobernador de Santa Fe, presente en Buenos Aires, destacó el llamado del Papa a combatir la corrupción y el crimen organizado, y pidió a la dirigencia política que escuche el mensaje y promueva el diálogo.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas