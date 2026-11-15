Santa Fe inicia censo y plan de seguridad para repartidores de apps

El domingo 15 de noviembre, el municipio de Santa Fe comenzó un censo para identificar a los repartidores que trabajan a través de aplicaciones digitales en la ciudad. Según informaron, muchos de estos trabajadores sostienen a sus familias con esta actividad, pero también enfrentan riesgos frecuentes, ya que varios ya sufrieron accidentes.

Foto: Redes sociales

El relevamiento permitió obtener datos que hasta ahora no estaban registrados oficialmente, lo que facilitará la implementación de medidas específicas para este sector. En este marco, el municipio anunció el inicio de un plan que incluye la entrega de cascos y la realización de capacitaciones de seguridad vial para los repartidores.

El objetivo es mejorar las condiciones laborales y reducir la cantidad de accidentes en este grupo de trabajadores que se desempeña en un entorno de alta movilidad y exposición a riesgos. La iniciativa también busca formalizar y visibilizar a quienes realizan esta tarea, que en muchos casos es la principal fuente de ingresos para sus familias.

Desde el municipio indicaron que el plan se desarrollará en las próximas semanas y que se continuará con el seguimiento de los repartidores para ajustar las acciones a sus necesidades. Además, se prevé la colaboración con organismos de tránsito y seguridad para fortalecer la prevención.

Esta medida se suma a otras políticas locales orientadas a mejorar la seguridad vial y las condiciones laborales en sectores informales o emergentes de la economía urbana.