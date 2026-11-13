Lakers y Spurs siguen imparables en la NBA y Curry sufrió una lesión

La Conferencia Oeste de la NBA atraviesa un comienzo de temporada marcado por el rendimiento de Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs. Ambos equipos volvieron a ganar en la jornada del miércoles 11 de noviembre y se mantienen en los primeros puestos, mientras que Golden State Warriors sufrió una derrota ante Houston Rockets y recibió una noticia desfavorable por la lesión de Stephen Curry.

Los Lakers se impusieron 123-112 frente a Milwaukee Bucks y alcanzaron su séptima victoria consecutiva. Luka Doncic volvió a ser determinante con 32 puntos y sostuvo el buen momento de la franquicia de Los Ángeles, que quedó con un registro de 11 triunfos y dos derrotas.

Wembanyama lideró otra remontada de San Antonio

San Antonio Spurs consiguió su décima victoria consecutiva al derrotar 124-119 a Chicago Bulls como visitante, en un encuentro que tuvo un desarrollo cambiante.

El conjunto texano llegó a estar 22 puntos por debajo en el marcador, pero logró revertir la diferencia a partir de una mejora en su rendimiento ofensivo y defensivo.

Victor Wembanyama terminó con 32 puntos, nueve rebotes, cinco bloqueos y dos robos. Su actuación resultó fundamental para que los Spurs alcanzaran un balance de diez victorias y dos derrotas.

El equipo también contó con el aporte de Dylan Harper, quien sumó 18 puntos y diez asistencias, y De'Aaron Fox, que contribuyó con 17 unidades y nueve asistencias.

Golden State perdió su racha y sufrió la lesión de Curry

La otra noticia de la jornada llegó desde Houston, donde los Rockets derrotaron 115-108 a Golden State Warriors y terminaron con una serie de ocho victorias consecutivas del conjunto dirigido por Steve Kerr.

El resultado quedó en segundo plano por la salida de Stephen Curry durante el primer cuarto. El base sintió una molestia abdominal y no pudo continuar en el partido.

Los estudios posteriores confirmaron una ruptura en el músculo oblicuo derecho, una lesión que lo mantendrá fuera de competencia durante al menos dos semanas.

Sin Curry, Golden State encontró respuestas ofensivas en el novato Yaxel Lendeborg, quien terminó con 25 puntos y diez rebotes. Sin embargo, Houston consiguió sostener la ventaja con Kevin Durant como uno de sus principales anotadores, con 20 unidades.

Los resultados principales de la jornada Partido Resultado Milwaukee Bucks vs. Los Angeles Lakers 112-123 Chicago Bulls vs. San Antonio Spurs 119-124 Houston Rockets vs. Golden State Warriors 115-108

Cómo sigue la competencia

Lakers y Spurs mantienen su disputa por los primeros puestos de la Conferencia Oeste, mientras que Houston busca consolidarse entre los equipos de mejor rendimiento.

Por otro lado, Golden State deberá reorganizar su rotación durante la ausencia de Curry. Su próximo compromiso será este viernes 13 de noviembre frente a San Antonio Spurs, por la fase de grupos de la NBA Cup.

El encuentro permitirá medir el presente de los Spurs frente a un rival que llega con bajas y necesita recuperar terreno en la conferencia.