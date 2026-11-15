Alicia, 95 años, participa en Circuitos Culturales +65 en Rosario

Alicia, una mujer de 95 años que vive sola, se inscribió en los Circuitos Culturales +65 que se desarrollan en Rosario. La actividad, que se realiza en espacios culturales de la ciudad, busca fomentar la participación de personas mayores en propuestas artísticas y recreativas.

Foto: Redes sociales

El domingo 15 de noviembre, Alicia asistió al teatro La Comedia, donde participó de una función que la dejó con ganas de continuar asistiendo a futuras actividades. Según contó, la experiencia fue muy enriquecedora y le permitió disfrutar de un espacio cultural adaptado a sus intereses y necesidades.

Los Circuitos Culturales +65 forman parte de una iniciativa municipal destinada a promover la inclusión social y cultural de las personas mayores. A través de estas actividades, se busca generar encuentros que contribuyan al bienestar y la integración de este grupo etario.

En este marco, Alicia es un ejemplo de cómo las propuestas culturales pueden impactar positivamente en la calidad de vida de los adultos mayores, incentivándolos a mantenerse activos y conectados con la comunidad.

El programa continúa desarrollándose en distintos puntos de Rosario, con una agenda variada que incluye teatro, música, talleres y otras expresiones artísticas. Los interesados pueden informarse y sumarse a estas actividades a través de los canales oficiales del municipio.

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