Firmat: el proyecto de Calaianov para proteger la Sociedad Española obtuvo sanción definitiva

El edificio de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Firmat fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia de Santa Fe, luego de que la Cámara de Senadores otorgara, según la información difundida este miércoles 11 de noviembre, sanción definitiva al proyecto impulsado por el diputado provincial Leonardo “Leo” Calaianov.

La propuesta ya había recibido media sanción en la Cámara de Diputados durante mayo de este año y tiene como objetivo establecer herramientas para preservar uno de los inmuebles vinculados a la historia institucional, arquitectónica y cultural de la ciudad.

Ubicado en la esquina de Sarmiento y Buenos Aires, el edificio forma parte de la actividad social de Firmat desde hace prácticamente cien años. La declaración provincial contempla su incorporación al Centro Único Patrimonial y autoriza al Poder Ejecutivo a disponer los recursos necesarios para su conservación.

Una iniciativa impulsada por Leo Calaianov

El diputado provincial Leo Calaianov fue el autor del proyecto que avanzó en la Cámara baja santafesina y que posteriormente pasó al Senado para completar su tratamiento legislativo.

Durante la presentación de la iniciativa, el legislador destacó la importancia de proteger una construcción vinculada al desarrollo de Firmat y a la presencia de la inmigración española en el sur provincial.

El proyecto también contó con el acompañamiento de la comisión directiva de la Sociedad Española, que venía trabajando en gestiones para preservar el inmueble y mantener su funcionamiento como espacio cultural.

Con la aprobación definitiva informada, el edificio suma una instancia de reconocimiento provincial a la protección que ya había recibido en el ámbito municipal.

La declaración no implica, por sí sola, que existan obras de restauración contratadas ni fondos específicos asignados. Esas medidas dependerán de las decisiones administrativas y presupuestarias correspondientes.

Cien años de historia en el centro de Firmat

La Sociedad Española de Socorros Mutuos fue fundada en 1911 por inmigrantes españoles que buscaban organizar espacios de asistencia y encuentro comunitario.

Con el paso del tiempo, la institución amplió sus actividades hacia el ámbito educativo, recreativo y cultural.

La construcción del edificio actual comenzó en 1925, bajo un proyecto del arquitecto Mateo Roselló, y su inauguración se concretó en 1926.

Un año después abrió sus puertas el Cine-Teatro Cervantes, que se convirtió en escenario de espectáculos musicales, presentaciones teatrales, celebraciones y reuniones sociales.

Por sus instalaciones pasaron artistas como Francisco Canaro y Soledad Pastorutti, mientras que el tradicional Bar Cervantes se consolidó como otro de los espacios identificados con la historia de la institución.

Qué cambia con el reconocimiento provincial

El inmueble presenta características arquitectónicas de influencia española, con balcones semicirculares, columnas ornamentadas y una sala teatral de diseño elíptico.

Su importancia ya había sido reconocida en 2007, cuando el Concejo Municipal de Firmat lo declaró Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad mediante la Ordenanza N.º 1297.

Ahora, la declaración provincial amplía el marco institucional para impulsar acciones destinadas a su preservación.

El reconocimiento llega en el año del centenario de la inauguración del edificio y abre una nueva etapa de gestiones vinculadas a su mantenimiento, recuperación y puesta en valor.

Los próximos pasos estarán relacionados con la formalización de la normativa y las medidas que puedan adoptar las autoridades provinciales y la institución responsable del inmueble.