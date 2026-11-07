Provincia impulsa programa de mejoramiento barrial en Gálvez

En Gálvez, departamento San Jerónimo, la Secretaría de Hábitat y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe lanzó un programa de mejoramiento barrial que alcanzará a 192 familias del complejo habitacional de la Unión Obreros Metalúrgicos (UOM).

El pasado viernes, los equipos técnicos mantuvieron una reunión con los residentes para explicar la metodología de trabajo, que incluye intervenciones periódicas para fortalecer la organización comunitaria y asegurar la sostenibilidad de las mejoras en el tiempo.

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La directora provincial de Vinculación del Hábitat, Paola Pallero, señaló que la iniciativa fue impulsada por una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, con el apoyo del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli. También destacó la participación de los representantes legislativos, la diputada nacional Gisela Scaglia y el senador Leonardo Diana, en la coordinación del programa.

Según Pallero, el plan se basa en tres ejes principales: la primera etapa consiste en talleres para formar consorcios y fortalecer la convivencia entre vecinos; la segunda apunta a la regularización dominial para que cada familia obtenga el título definitivo de su vivienda; y la tercera incluye la realización de obras menores de infraestructura, con la colaboración activa de los adjudicatarios para mejorar el entorno.

Por su parte, el intendente de Gálvez, Mariano Busso, valoró la articulación entre el gobierno provincial y municipal. Destacó que acompañar a las familias en este proceso organizativo es fundamental para facilitar gestiones técnicas y mejorar la calidad de vida en el barrio.

Este programa se enmarca en las políticas de la gestión de Maximiliano Pullaro, que desde 2024 también lleva adelante un plan de mantenimiento vial en distintas rutas de la provincia y ha incrementado la inversión en infraestructura educativa con fondos provinciales.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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