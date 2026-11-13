Santa Fe reactiva plan y construye 11 viviendas en Lanteri

El Gobierno de Santa Fe retomó la construcción de 11 viviendas en Lanteri, en el departamento General Obligado, como parte de un plan que había quedado paralizado por el cese de fondos del programa nacional Casa Propia.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que las obras registran un avance del 65% y forman parte de una estrategia provincial para completar proyectos habitacionales abandonados por la Nación. Según Enrico, la iniciativa busca reducir el déficit habitacional y promover el desarrollo urbano en el norte de la provincia.

Leé también: Venado Tuerto: 34 familias recibieron terrenos para construir sus viviendas

Enrico destacó que la administración provincial prioriza la inversión eficiente de los recursos públicos y recordó que ya se reactivaron más de 400 viviendas en todo Santa Fe, de las más de 800 que quedaron inconclusas tras la interrupción del programa nacional.

Las viviendas en construcción son unidades de dos dormitorios con cocina, estar-comedor, baño completo y conexiones a los servicios básicos. El ministro señaló que acceder a una vivienda propia permite a las familias aliviar la carga económica que representa el alquiler y generar un patrimonio para el futuro.

Por su parte, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, afirmó que se está trabajando para ordenar los presupuestos y garantizar la finalización de los proyectos paralizados. Además, anticipó que próximamente se iniciarán los sorteos de preselección para las viviendas.

El senador por General Obligado, Orfilio "Chacho" Marcón, resaltó la importancia de que la provincia mantenga una presencia activa en el norte santafesino y destacó la inversión en Lanteri como una muestra de compromiso con el arraigo y el bienestar de las familias de la región.

El presidente comunal de Lanteri, Walter Sandrigo, expresó el agradecimiento de la comunidad hacia el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Enrico por atender el reclamo local y continuar con el plan de viviendas. Según Sandrigo, la obra representa una respuesta histórica para el pueblo y un paso hacia el sueño de 16 familias.

El proyecto contempla una inversión provincial superior a 1.500 millones de pesos para completar las viviendas, que incluyen instalaciones para agua, electricidad y saneamiento.

En paralelo, el gobierno provincial avanza en obras hidráulicas en la zona, con la finalización del refuerzo de 200 metros de defensa y trabajos en el sector sur, cerca de la toma de agua de ASSA. La inversión en infraestructura hídrica supera los 25 mil millones de pesos.

Enrico también encabezó la firma del acta de inicio para la elevación del tramo local de la Ruta Interprovincial 35 y entregó en comodato una retroexcavadora para tareas hídricas en la región.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas