Avanza la remodelación del hospital de Gobernador Crespo

El Gobierno de Santa Fe continúa con la remodelación y ampliación del Hospital Samco “Dr. Carlos Boratti” de Gobernador Crespo, ubicado en el departamento San Justo. Según informaron, la obra registra un avance del 20 % y el hospital sigue funcionando para atender a la población de la región.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que, como en otras obras sanitarias provinciales, el hospital no interrumpe sus servicios durante la ejecución de las tareas. Esto requiere una planificación conjunta entre los equipos de Salud y Obras Públicas para garantizar la continuidad de la atención.

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El senador por San Justo, Rodrigo Borla, señaló que la remodelación es una demanda histórica que beneficiará no solo a Gobernador Crespo sino también a localidades cercanas como La Penca, San Martín Norte, Colonia Silva y Pedro Gómez Cello. Además, destacó que la obra genera empleo local en un contexto nacional adverso para la construcción pública.

Hasta el momento, se completaron tareas iniciales como demoliciones, movimientos de suelo, contrapisos y mamposterías. Actualmente, se colocan mosaicos en interiores y exteriores, se instalan cielorrasos y se realizan revoques finos. También se llevan adelante trabajos eléctricos y de zinguería, además de la construcción de veredas y bancos para mejorar los espacios exteriores del hospital.

El proyecto contempla una inversión provincial superior a 1.600 millones de pesos. Incluye la refuncionalización de más de 550 metros cuadrados del edificio existente, con renovación completa de la cubierta, nuevos cielorrasos, pisos e instalaciones eléctricas.

Por otro lado, se amplían 224 metros cuadrados cubiertos y 116 semicubiertos para sumar consultorios, un hall de espera, un salón de usos múltiples y espacios para rehabilitación. La obra también incorpora un acceso techado para ambulancias y nuevas salas de gases medicinales.

Esta intervención forma parte del plan provincial de infraestructura sanitaria que abarca otras localidades del interior, como Hersilia, San Vicente, Sunchales y Villa Ocampo, con el objetivo de fortalecer la salud pública regional.

En paralelo, el ministro Enrico informó que avanzan trabajos sobre dos cuadras de la calle Rivadavia en el Barrio Caima, para resolver problemas de anegamiento y mejorar el acceso a escuelas y oficinas administrativas.

Finalmente, destacaron que la obra de pavimento de 22 kilómetros en el departamento Vera, paralizada durante años, fue reactivada por la gestión provincial y está lista para inaugurarse.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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