Santa Fe reacondiciona Canal Interlagos ante llegada de El Niño

El Gobierno de Santa Fe informó que la obra de reacondicionamiento del Canal Interlagos, ubicado en el departamento Vera, alcanzó un 80 % de avance. Los trabajos se concentran en un tramo de 35 kilómetros entre la Laguna La Tigra y el Arroyo Golondrinas, cerca de Fortín Olmos, y forman parte de un plan provincial para mejorar el sistema de drenaje ante la llegada del fenómeno climático “El Niño”.

Según indicaron desde la Provincia, la inversión supera los 2.800 millones de pesos y la intervención incluye la recuperación de alcantarillas y la limpieza de la traza del canal. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que estas obras forman parte de un plan integral para el mantenimiento de canales en todo el territorio santafesino, con el objetivo de reducir el impacto de las lluvias extremas previstas.

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Enrico señaló que, además del Canal Interlagos, se están reacondicionando otros canales troncales en los departamentos Vera, 9 de Julio, San Justo y General Obligado. En Vera, los trabajos comenzaron en los canales Los Ingleses, La Loca y La Loquita. Por otro lado, en el centro y sur de la provincia se ejecutan tareas similares que suman más de 900 kilómetros de canales en mantenimiento.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que el Canal Interlagos tiene más de 54 kilómetros y es clave para el drenaje en una cuenca con suelos arcillo-limosos, que dificultan la infiltración del agua. La recuperación de la sección original del canal permitirá que las alcantarillas funcionen correctamente y el agua escurra mejor, lo que ayudará a mitigar anegamientos en la zona.

Actualmente, las obras se enfocan en la reparación de las últimas dos alcantarillas de cruce del canal, que incluyen excavaciones, demolición de estructuras antiguas, hormigonado y colocación de módulos premoldeados de hormigón armado. La ejecución está a cargo de una Unión Transitoria de Empresas conformada por MEM Ingeniería SA y Del Sol Constructora SA.

En paralelo, el ministro Enrico informó que en el barrio Caima, de la ciudad de Vera, se avanza en la pavimentación de dos cuadras de calle Rivadavia. Esta obra busca resolver problemas de anegamiento y mejorar la accesibilidad a escuelas y oficinas administrativas.

Finalmente, se recordó que tras años de paralización, la obra de pavimentación de 22 kilómetros en el departamento Vera está terminada y lista para ser inaugurada. Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno provincial para fortalecer el sistema de drenaje y proteger áreas productivas, caminos rurales y poblaciones ante un ciclo de lluvias más intenso.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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