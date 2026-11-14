Construcción de la Tercera Vía entre Reconquista y Avellaneda avanza

La construcción de la Tercera Vía que unirá las ciudades de Reconquista y Avellaneda, en el departamento General Obligado, alcanzó un avance del 50% según informaron este sábado desde el Gobierno de Santa Fe.

La obra vial, que incluye un puente de hormigón sobre el Arroyo El Rey, la construcción de una nueva calzada hormigonada, dos rotondas, una bicisenda y una senda peatonal, se desarrolla con varios frentes simultáneos. Tres de los siete vanos del puente ya están montados y se inició el hormigonado de la rotonda en Reconquista.

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En la ciudad de Reconquista, el terraplén que conecta la rotonda con la ciudad está completado en un 80%, mientras que en Avellaneda, el terraplén entre la rotonda y el puente avanza al 60%. Además, la calle 14 y la calle 2 presentan un avance del 80% en la base de hormigón y terraplén, respectivamente.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que la obra es una respuesta a una demanda histórica de los vecinos de ambas ciudades, que diariamente se trasladan por motivos laborales, educativos o administrativos. Según Enrico, la Tercera Vía ofrecerá una alternativa más rápida y segura, integrando definitivamente a Reconquista y Avellaneda.

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, explicó que los trabajos incluyen movimiento de suelo, terraplenes, capas especiales, montaje de vigas y hormigón en distintos sectores. Seghezzo comparó la importancia de esta obra con la del nuevo Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé.

El senador por General Obligado, Orfilio Marcón, afirmó que la obra responde a un reclamo histórico de la región y representa un compromiso del Gobierno Provincial con el norte santafesino.

La construcción está a cargo de la empresa Rovial S.A., con una inversión que supera los 21.000 millones de pesos. Esta obra se suma a otras intervenciones viales en el departamento, como la inauguración de puentes sobre el Paraná Miní y el arroyo El Pindó, y la construcción de nuevos puentes entre Moussy y La Sarita, además de los puentes Quencho y Careé para mejorar el acceso a Puerto Ocampo.

En este marco, el Gobierno Provincial también trabaja en la readecuación del Canal 12 de Octubre y la construcción de 14 alcantarillas, junto al Comité de Cuenca Arroyo Las Turbias, y en el alteo de la Ruta Provincial 13.

El ministro Enrico resaltó que estas obras forman parte de un plan integral de infraestructura vial en toda la provincia, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad vial en el norte santafesino y otras regiones.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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