Santa Fe lanzó plataforma para certificar productos sin deforestación

El gobierno de Santa Fe presentó este martes la plataforma digital "Santa Fe Produce Sustentable", un sistema gratuito que certifica que los productos agropecuarios provienen de establecimientos rurales sin deforestación. La herramienta fue dada a conocer en un encuentro encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto a referentes del sector agropecuario y cooperativo.

La plataforma se ofrece como una alternativa al registro privado Visec y tiene como objetivo facilitar a los productores la certificación requerida por la Unión Europea para la trazabilidad de productos libres de deforestación, conforme al Reglamento EUDR (2023/1115). Según explicaron desde la Provincia, esta normativa obliga legalmente a los importadores europeos a exigir dicha certificación.

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"Esta propuesta busca acompañar a los productores frente a las nuevas exigencias ambientales de los mercados internacionales, de manera ágil, sin costo para ellos y con total seriedad", afirmó Puccini. El ministro destacó que la herramienta es pionera a nivel mundial y que el 99,6% del territorio santafesino produce sin deforestación, un dato que respalda la plataforma.

El secretario de Agricultura, Ignacio Mántaras, señaló que la iniciativa posiciona a la producción santafesina en los mercados globales y que el Estado garantiza la confidencialidad y el uso estratégico de los datos recopilados.

Actualmente, la plataforma registra 330 establecimientos que abarcan más de 400 mil hectáreas productivas con trazabilidad certificada libre de deforestación. Esto, según indicaron, otorga ventajas competitivas a los productores locales.

Representantes de entidades rurales valoraron la presentación. Berardo Martín Vignatti, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), consideró que la plataforma es una herramienta necesaria para responder a las exigencias europeas y proteger la matriz productiva provincial.

Leonardo González Kess, de la Sociedad Rural Argentina, destacó la disposición del gobierno provincial para buscar soluciones que permitan exportar sin riesgos comerciales. Por su parte, Mario Stechina, de la Unión Agrícola de Avellaneda, afirmó que la plataforma se adapta a las demandas internacionales y agradeció el acompañamiento oficial.

En el encuentro también participaron el secretario de Coordinación General, Federico Carballeira; el director de Ganadería, Facundo Méndez; el coordinador de Agricultura, Joaquín Avilé Crespo; y representantes de Coninagro, Federación Agraria y Cooperativa Lehmann.

La presentación se da en un contexto en que la provincia busca defender su producción primaria con datos oficiales y rigor técnico, replicando estrategias usadas en la defensa del biodiésel frente a regulaciones internacionales.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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