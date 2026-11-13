Finalizan sistema cloacal y avanzan obras viales en Ataliva

El Gobierno de Santa Fe concluyó la obra del sistema cloacal en Ataliva, departamento Castellanos, y avanza con trabajos de cordón cuneta y pavimento en la localidad. La finalización de la red cloacal beneficia a los aproximadamente 2.100 habitantes y responde a una demanda histórica de la comunidad.

La obra fue ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Agua y Saneamiento. Incluyó la instalación de nuevos tramos colectores, cruces bajo rutas provinciales, la impermeabilización de la estación elevadora y la incorporación de un grupo electrógeno para garantizar el funcionamiento continuo ante cortes de energía.

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que el sistema permite conducir los efluentes por cañerías cerradas hasta la planta de tratamiento, eliminando pozos absorbentes y cámaras sépticas. "Con este nuevo sistema cloacal, las familias pueden olvidarse de los desagotes periódicos y los malos olores", señaló.

Además, la Provincia y la Comuna trabajan en la ejecución de nuevas cuadras de cordón cuneta y pavimento de hormigón en calles como Lamadrid, 1° de Mayo, Castelli, Belgrano, Alem, Córdoba, Perú y Paseo Don Picca. Enrico indicó que ya se completaron las primeras cuadras en Perú y Lamadrid, lo que mejorará el escurrimiento del agua y el ordenamiento urbano.

El presidente comunal, José Álvarez, destacó el avance de las obras y agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Enrico por el acompañamiento. "Se trata de respuestas concretas a necesidades que esperábamos hace mucho tiempo", afirmó.

Desde la Secretaría de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli y Vilma Olivieri detallaron que la red cloacal incluye 245 metros de cañería colectora de PVC y cruces especiales bajo rutas, entre ellas la Ruta Provincial N° 62. También se adaptaron bocas de registro y se conectó la planta de tratamiento a la red eléctrica.

La inversión provincial para la infraestructura cloacal superó los 172 millones de pesos, mientras que para las obras de cordón cuneta y pavimento se destinaron más de 114 millones. Además, se completó el refuerzo de 200 metros de defensa y se trabaja en el sector sur, donde está la toma de agua de ASSA, con una inversión que supera los 25 mil millones de pesos.

Enrico también encabezó la firma del acta de inicio para elevar el tramo local de la Ruta Interprovincial 35 y entregó en comodato una retroexcavadora para tareas hídricas en la región.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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