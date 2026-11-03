Santa Fe distribuye bombas para mitigar efectos de El Niño en Garay

El Gobierno de Santa Fe entregó este martes tres bombas de bajo levante a las localidades de San Javier, Helvecia y Santa Rosa de Calchines, en el departamento Garay. Los equipos, capaces de extraer entre uno y tres millones de litros de agua por hora, son móviles y pueden funcionar conectados a la toma de fuerza de un tractor.

La entrega forma parte de una compra provincial de 90 bombas, que incluyó 40 de bajo levante y 50 equipos de achique, con una inversión total de más de 1.100 millones de pesos. Estos dispositivos se distribuyen en puntos estratégicos de la provincia para reforzar la respuesta ante contingencias hídricas vinculadas al fenómeno climático de El Niño.

El acto se realizó en Helvecia, donde el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, anunció que próximamente se presentarán tres obras de protección hídrica para el departamento Garay. Entre ellas mencionó trabajos en la defensa de Helvecia, la protección del Parque Arqueológico de Cayastá, afectado por un incendio, y la finalización del anillo de defensa de Saladero Cabal.

Enrico destacó que estas acciones se suman a tareas previas de limpieza de canales y que la Provincia monitorea el crecimiento y expansión del río Paraná y sus afluentes. Según explicó, las lluvias intensas en Brasil y Paraguay están provocando la llegada de agua que ocupa su cauce natural, lo que genera conflictos con urbanizaciones en zonas inundables.

El ministro señaló que el Gobierno provincial busca aplicar medidas de protección y advirtió que, en caso de ser necesario, se realizarán relocalizaciones y evacuaciones.

Por su parte, el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, indicó que las bombas de bajo levante tienen caudales de uno, dos y tres millones de litros por hora, mientras que los equipos de achique pueden extraer hasta 100.000 litros por hora. Destacó que estos equipos se distribuyen en toda la provincia y se trasladan con facilidad para ser usados rápidamente, facilitando la labor de intendentes y autoridades locales.

Escajadillo también valoró el trabajo de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, que actúa como un eslabón operativo clave para una respuesta rápida. Recomendó a la población seguir los alertas meteorológicos y consultar la información oficial.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que las bombas de bajo levante pueden funcionar mediante la toma de fuerza de un tractor y que las bombas de achique están destinadas a mitigar los efectos de lluvias dentro de los cascos urbanos.

El senador por Garay, Germán Baumgartner, agradeció la entrega de equipos y destacó el trabajo conjunto entre la Provincia, los departamentos vecinos y las localidades para la defensa de las costas ribereñas.

La intendenta de Helvecia, María Victoria Weiss Ackerley, también valoró la llegada de las bombas y señaló que es una respuesta oportuna ante la emergencia generada por El Niño.

En el acto participaron además la intendenta de San Javier, Maribel González, y el presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, Carlos Yossen.

Por otro lado, en el marco de las políticas de hábitat de la gestión provincial, se informó que la Provincia retomó la obra de cinco unidades residenciales en Helvecia, paralizada desde 2023 por falta de fondos nacionales, con una inversión superior a 26.000 millones de pesos para sumar un cuarto ingreso de gas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.