La diputada provincial Fernanda Castellani presentó dos proyectos de ley orientados a fortalecer la prevención del suicidio y la atención integral en salud mental en Santa Fe. Las iniciativas también buscan garantizar el seguimiento de las personas que reciben el alta sanitaria después de un intento de suicidio.

Uno de los objetivos centrales es que el acompañamiento continúe después de la salida del hospital. La propuesta apunta a que el alta no implique el final de la atención y a sostener la asistencia durante la etapa posterior. Se trata de objetivos de los proyectos presentados, cuya aprobación no está informada en el material disponible.

Las iniciativas plantean, además, que el acceso a la salud mental no dependa de los recursos económicos de cada persona ni de que cuente con una red familiar de apoyo. Ese criterio vincula la atención sanitaria con la necesidad de acompañar también a quienes carecen de ese sostén.

El contexto provincial muestra la dimensión del problema: durante 2025 se registraron 448 muertes por suicidio en Santa Fe, según el informe de gestión del Ministerio Público de la Acusación.

Para Castellani, la prevención debe incluir el acompañamiento y la presencia, además de garantizar que la ayuda llegue a tiempo. Con ese enfoque, los proyectos buscan dar continuidad a la respuesta sanitaria y reforzar las políticas públicas de prevención.

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