Santa Fe propone actividades turísticas y culturales este fin de semana

La provincia de Santa Fe prepara una agenda diversa para el fin de semana largo que se extenderá del 6 al 8 de noviembre, con propuestas turísticas, culturales, gastronómicas y deportivas en varias localidades.

Entre las actividades destacadas se encuentra la 42ª Fiesta Nacional de las Colectividades en Rosario, que se desarrollará del 6 al 15 de noviembre en el Parque Nacional a la Bandera. El evento contará con más de 50 colectividades extranjeras y pueblos originarios, ofreciendo gastronomía típica, expresiones culturales y espectáculos de danzas tradicionales.

Leé también: Capi visitó Firmat durante un fin de semana con más de 1.500 deportistas

En Rosario también se presentará el grupo Ciro y Los Persas los días 6 y 7 de noviembre en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito. Por otro lado, en Santa Fe capital continuará hasta el 29 de noviembre el espectáculo La Cúpula, de Flavio Mendoza, que combina magia, arte y tecnología.

El río Paraná será protagonista con actividades desde la Terminal Fluvial de Rosario. Se ofrecen cruces hacia las playas y paradores de la isla Sabino Corsi durante sábados, domingos y feriados, con horarios de 11 a 15.30 y último regreso a las 18.30, a un costo de $15.000 ida y vuelta. Además, el barco Delta Queen realizará paseos de dos horas por las islas con guía, a un valor de $20.000.

En otras localidades, del 6 al 8 de noviembre se realizará la 67ª Fiesta Nacional de la Frutilla en Coronda, con presentaciones musicales de Turf y Destino San Javier el sábado. En Cayastá, el 7 de noviembre se llevará a cabo la Fiesta Provincial de la Zanahoria, que incluirá exposición de producción local, feria de artesanos, patio gastronómico y espectáculos.

La gastronomía regional tendrá presencia con la 11ª Fiesta Provincial del Choripán Casero en Providencia; la 7ª Fiesta Provincial de la Industria y Agroalimentaria en Bombal; la 3ª Fiesta Santafesina del Fernet en María Susana; y la Fiesta de los Sabores al Disco en Diego de Alvear. Arequito será sede de la Fiesta Regional del Chivo a la Estaca y Torneo de Asadores, mientras que Soldini celebrará la Fiesta de la Nueva Añada - Vendimia 2026, con degustaciones y actividades vinculadas a la producción vitivinícola.

En el ámbito musical y tradicional, San Carlos Centro organizará San Carlos Canta con Dulzura, con artistas locales y el cierre de Nati Pastorutti el sábado y Ale Ceberio el domingo. Humboldt celebrará su 158º aniversario con música, gastronomía y feria de artesanos. También habrá encuentros folclóricos en Santa Fe capital y Sarmiento, y la Fiesta de las Colectividades en San Justo.

En deportes, Cayastá será sede del 8º Encuentro Internacional de Paramotor y Paratrike del 6 al 8 de noviembre, con más de 150 pilotos de distintas provincias y países. Santa Fe capital recibirá una nueva fecha del MX Santafesino con competencias durante sábado y domingo.

Además, se realizarán muestras culturales, encuentros de vehículos clásicos y celebraciones de aniversarios locales en distintas comunidades de la provincia.

Estas actividades forman parte de la estrategia del Gobierno de Santa Fe para promover el turismo como motor de desarrollo económico local y poner en valor la diversidad cultural y productiva del territorio. La agenda completa está disponible en el sitio oficial de la Secretaría de Turismo: www.santafe.tur.ar.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas