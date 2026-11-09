Allanamientos en Granadero Baigorria por microtráfico con secuestro de drogas y dinero

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe llevó a cabo dos allanamientos en Granadero Baigorria el pasado viernes 6 de noviembre, en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas al menudeo en la zona de Remanso Valerio.

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios ubicados en avenida Los Plátanos al 30 y al 800. Durante las requisas, los agentes secuestraron 107,3 gramos de marihuana, 0,5 gramos de cocaína, seis teléfonos celulares y más de medio millón de pesos en efectivo (558.430 pesos).

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Además, incautaron semillas de cannabis, tijeras, anotaciones, bandas elásticas y cuatro municiones de distintos calibres. La investigación se inició tras tareas de vigilancia y registros fílmicos que permitieron detectar presuntas maniobras de venta de estupefacientes, con intercambios entre personas en domicilios y la vía pública.

En uno de los inmuebles fueron identificados Milton Claudio G., de 21 años, y una adolescente de 17 años. Por orden del fiscal Diego Giro, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de Rosario, Milton fue trasladado a sede policial. La menor quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, que también dispuso su traslado.

En el segundo domicilio, Cristian Marcelo S., de 52 años, fue detenido por un pedido de captura vigente por una causa de delitos contra la integridad sexual. Fue trasladado a una dependencia policial por disposición judicial.

Según indicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, la investigación contó con el apoyo de la Policía de Acción Táctica (PAT), que localizó un vehículo vinculado a un robo tras analizar registros de videovigilancia y herramientas tecnológicas del Gobierno de Santa Fe.

Los procedimientos forman parte de una serie de operativos destinados a desarticular redes de microtráfico en la región, que continúan bajo investigación por parte de la Fiscalía y la PDI.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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