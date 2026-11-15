Familia denuncia apropiación tras muerte falsa de su hijo en 1976

Ramona y Antonio presentaron el domingo 15 de noviembre una denuncia ante la Justicia federal de Santa Fe, en la que afirman que su hijo no murió al nacer en 1976, como les informaron en ese momento. La pareja sostiene que su hijo fue apropiado ilegalmente y busca que se investigue el caso.

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La denuncia se enmarca en una causa que ya acumula más de 40 denuncias similares, todas vinculadas a presuntas apropiaciones de bebés durante la última dictadura militar. La investigación apunta a la partera Dolly Viale como una de las principales sospechosas.

Según indicaron los denunciantes, medio siglo después siguen esperando respuestas y justicia. El caso forma parte de una serie de investigaciones federales que buscan esclarecer la desaparición y apropiación de niños nacidos en centros de salud bajo sospecha durante los años de la dictadura.

La Justicia federal continúa con las diligencias para identificar a los responsables y localizar a las personas apropiadas. En este marco, las familias afectadas reclaman que se avance con celeridad en los procesos judiciales y se garantice el derecho a la identidad de los hijos desaparecidos.

La causa refleja la persistencia de las víctimas y sus familiares en la búsqueda de verdad y reparación, a pesar del paso de los años y la complejidad de los casos.