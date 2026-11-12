Policía realiza operativos y detenciones en Santa Fe durante noviembre

Durante noviembre, la Policía de la provincia de Santa Fe llevó a cabo múltiples operativos de saturación en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos predatorios.

Este jueves, personal de la Unidad Regional I (URI) realizó controles en las zonas del Parque Garay y Villa del Parque. Estas acciones forman parte del Plan de Seguridad provincial, que incluye procedimientos similares en barrios como Sur, Roma y Roque Sáenz Peña.

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Virginia Coudannes, vocera del Gobierno de Santa Fe, explicó que los operativos incluyen la identificación de personas y vehículos, así como la detención de transeúntes sospechosos. Según indicó, las denuncias al 911 por personas sospechosas a pie son frecuentes y representan el quinto motivo de llamados en la jurisdicción de la URI.

La funcionaria también destacó que estas medidas surgen tras reuniones periódicas con instituciones, vecinales y clubes de la ciudad, con quienes mantienen un diálogo constante para abordar la seguridad.

En lo que va del mes, la Policía identificó a más de 30.000 personas y a más de 6.000 vehículos en el departamento La Capital. Además, se secuestraron 18 armas de fuego. La Policía de Investigaciones (PDI) realizó nueve allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé, que derivaron en detenciones y el secuestro de celulares, armas, municiones y otros elementos vinculados a las causas.

Coudannes informó que se superaron las 400 aprehensiones en el departamento La Capital durante noviembre. También resaltó el tiempo de respuesta del Sistema 911, que promedia cinco minutos en casos de alta prioridad y entre seis y siete minutos en situaciones generales, ubicándose como el mejor del país.

Detención vinculada a intento de robo

En otro procedimiento, la PDI localizó en el barrio Las Delicias a un hombre de 39 años que tenía pedido de captura desde diciembre de 2025. El detenido está vinculado a una causa por robos calificados, abuso de arma y portación ilegítima de arma de fuego.

Este arresto se realizó en el marco de investigaciones por un ataque ocurrido el 1 de noviembre, cuando un joven de 22 años resultó gravemente herido durante un presunto intento de robo.

Los operativos de saturación y prevención se replican en otras ciudades de la provincia, como Rosario, Rafaela y Esperanza, según indicaron las autoridades.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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