Liga Venadense: cuatro partidos por la quinta fecha de las zonas E y F
La Liga Venadense de Fútbol continuará este fin de semana con la quinta fecha de las zonas finales E y F. La programación contempla cuatro encuentros distribuidos en distintos escenarios de la región, con actividad durante el sábado 7 y domingo 8 de noviembre.
Zona Final E: dos encuentros el domingo
La Zona E tendrá sus dos compromisos el domingo 8 de noviembre, ambos desde las 17.
Sportivo Santa Isabel recibirá a Independiente de Amenábar en el estadio Centenario, mientras que Nueva Era enfrentará a Sportivo María Teresa en el estadio Cecilio Gilmour Eden.
Los cuatro equipos afrontarán una nueva jornada de esta instancia del campeonato, en la que cada resultado tendrá incidencia en la clasificación de la zona.
Zona Final F: la actividad comenzará el sábado
La Zona F abrirá la quinta fecha el sábado 7 de noviembre, cuando Centenario reciba a Belgrano de Santa Isabel en el estadio Felipe Widmer. El encuentro de Primera División está previsto para las 17.
La programación se completará el domingo 8, también a las 17, con el enfrentamiento entre Ciudad Nueva y PEF Matienzo en el estadio Aldo Cabana.
LIGA VENADENSE | FECHA 5 - ZONAS E Y F
|Zona
|Día
|Partido
|Estadio
|E
|Domingo 8/11
|Sportivo SS vs. Independiente Amenábar
|Centenario
|E
|Domingo 8/11
|Nueva Era vs. Sportivo María Teresa
|Cecilio Gilmour Eden
|F
|Sábado 7/11
|Centenario vs. Belgrano SS
|Felipe Widmer
|F
|Domingo 8/11
|Ciudad Nueva vs. PEF Matienzo
|Aldo Cabana
La quinta jornada permitirá actualizar el panorama de ambas zonas de cara a la continuidad de la fase final. Por el momento, la programación difundida no incluye información sobre posibles clasificaciones anticipadas.
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