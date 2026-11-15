Santa Fe destina más de $4.500 millones a infraestructura energética productiva

El Gobierno de la provincia de Santa Fe anunció el domingo 15 de noviembre una inversión total de más de 4.500 millones de pesos para obras de infraestructura energética destinadas a establecimientos productivos. La iniciativa se canaliza a través del programa Genera, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Foto: Redes sociales

El financiamiento incluye una cartera ordinaria de aproximadamente 2.303 millones de pesos, compuesta por créditos otorgados y expedientes en trámite, y una obra común en el área industrial de Las Parejas por más de 2.203 millones, a cargo del Fideicomiso Tierras Industriales. En conjunto, el monto alcanza los 4.506 millones y beneficia a 36 empresas de distintos puntos de la provincia.

El ministro de Desarrollo Productivo, Juan Puccini, destacó que el programa busca superar obstáculos financieros para las pymes, ofreciendo créditos con un año de gracia y tasas accesibles. "Nuestro objetivo es que el crédito sea una herramienta inclusiva y federal, que se traduzca en obras concretas que impulsen la producción y el empleo calificado", afirmó.

El esquema de financiamiento cubre hasta el 100 % del costo de las obras para micro, pequeñas y medianas empresas, con montos máximos de 300 millones de pesos por solicitud. Los plazos de amortización llegan a 36 meses, con una tasa nominal anual del 25 % durante el primer año y la aplicación de la tasa Badlar para bancos privados en los períodos siguientes.

Hasta la fecha, Genera aprobó ocho operaciones en 2026 por un total de 1.350 millones de pesos, distribuidas en localidades de los departamentos Rosario, Castellanos y Belgrano. Los proyectos corresponden a sectores como la gráfica, metalmecánica, maquinaria agrícola, producción de quesos y cooperativas de servicios públicos.

Además, hay seis expedientes en evaluación por casi 952 millones, que incluyen establecimientos agropecuarios, acopios cooperativos, plantas agroindustriales y metalúrgicas. Cinco solicitudes más se encuentran en atención virtual por un total de 1.263 millones, lo que proyecta una demanda activa superior a 5.700 millones para 41 establecimientos.

La obra en Las Parejas consiste en el tendido y aumento de potencia eléctrica para 22 industrias radicadas en el predio industrial, con una inversión de 2.203 millones de pesos.

El programa Genera mantiene abierta la inscripción digital para industrias, cooperativas y parques industriales que requieran ampliar potencia o instalar nuevas líneas eléctricas. Los interesados pueden presentar sus proyectos de forma remota a través del sitio oficial del gobierno provincial.

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