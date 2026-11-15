Tres películas con finales inesperados para ver en HBO Max

Tres películas disponibles en HBO Max ofrecen historias con giros sorprendentes que mantienen la tensión hasta el último minuto. Estas producciones combinan suspenso, misterio y revelaciones que modifican la interpretación de sus tramas.

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"La llave maestra", dirigida por Iain Softley, es un thriller estadounidense de 104 minutos protagonizado por Kate Hudson y Peter Sarsgaard. La historia sigue a Caroline, una enfermera que acepta cuidar a un anciano tras una embolia en una mansión de Luisiana. Al explorar la casa con una llave maestra, descubre un secreto oculto en el desván que cambia el curso de la historia.

Por otro lado, "El origen", dirigida por Christopher Nolan, es una superproducción de 148 minutos con Leonardo DiCaprio y un elenco destacado. La película mezcla realidad y sueño en una trama donde Dom Cobb, experto en robar secretos del subconsciente, intenta implantar una idea para recuperar su libertad. Su plan se complica por un enemigo que anticipa sus movimientos, y el final sigue siendo objeto de debate.

Finalmente, "Cónclave", dirigida por Edward Berger, es un film británico de 115 minutos con Ralph Fiennes y Stanley Tucci. Tras la muerte inesperada del Papa, el cardenal Lawrence lidera la elección del nuevo pontífice en el Vaticano. Durante el proceso, queda atrapado en una conspiración que revela un secreto que podría afectar a la Iglesia.

Estas películas representan opciones para quienes buscan historias con suspenso y desenlaces inesperados en la plataforma HBO Max.