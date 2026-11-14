El Niño se intensifica: qué riesgos anticipan para Argentina

La evolución del fenómeno climático El Niño volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional después de que un grupo de especialistas advirtiera sobre sus posibles consecuencias para los próximos meses. Durante una presentación realizada en el Parlamento Europeo, científicos reclamaron acelerar las medidas de prevención ante el riesgo de temperaturas extremas, inundaciones y dificultades en la producción agrícola.

La advertencia se produjo el martes 10 de noviembre en Bruselas, durante el lanzamiento de la campaña internacional Alerta El Niño, una iniciativa que busca impulsar políticas de adaptación climática.

Uno de los principales expositores fue Antonio Turiel, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, quien sostuvo que Europa dispone de aproximadamente siete meses para prepararse frente a los efectos que considera más preocupantes del fenómeno.

Qué dicen los últimos informes científicos

El pronóstico difundido el 12 de noviembre por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) señala que El Niño continúa fortaleciéndose.

Según el organismo, existe una probabilidad superior al 79% de que alcance o mantenga una intensidad fuerte a muy fuerte durante el trimestre comprendido entre enero y marzo de 2027.

Además, estima una probabilidad cercana al 60% de que alcance una intensidad histórica según uno de los indicadores utilizados para estudiar el fenómeno.

No obstante, el propio organismo aclara que un episodio intenso no garantiza que todas las regiones experimenten consecuencias extremas.

La preocupación por la producción de alimentos

Durante la presentación europea, Turiel señaló que El Niño puede provocar situaciones de estrés en las cosechas debido a las alteraciones de temperatura y precipitaciones.

Por su parte, el diputado español Juan Bordera advirtió que una combinación de fenómenos climáticos extremos y dificultades agrícolas podría afectar la disponibilidad y el precio de los alimentos.

También mencionó la posibilidad de crisis alimentarias en países vulnerables. Se trata de una advertencia sobre escenarios potenciales y no de una proyección confirmada de víctimas o pérdidas económicas.

En este marco, el eurodiputado Vicent Marzà solicitó adelantar las políticas europeas de resiliencia climática y reforzar las medidas de prevención.

Qué podría pasar en Santa Fe y el sur provincial

En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional también sigue la evolución de El Niño.

Para el trimestre noviembre de 2026 a enero de 2027, los pronósticos indican mayores probabilidades de precipitaciones superiores a los valores habituales en Santa Fe y otras provincias del centro y Litoral argentino.

Las perspectivas también contemplan temperaturas medias inferiores a las habituales en parte de la región central, especialmente en el sudoeste santafesino.

En localidades como Villa Cañás, Venado Tuerto y otras poblaciones del sur provincial, este escenario requiere prestar atención a la evolución de las lluvias, especialmente por su relación con la actividad agropecuaria, los caminos rurales y los sistemas de drenaje.

Sin embargo, los pronósticos estacionales no permiten establecer fechas concretas de tormentas o inundaciones.

Un fenómeno que continuará bajo seguimiento

El Niño consiste en un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial que modifica patrones de circulación atmosférica y puede alterar las precipitaciones y temperaturas en diferentes regiones.

Los organismos meteorológicos continuarán actualizando sus proyecciones durante los próximos meses. Para Argentina, el seguimiento será particularmente relevante por las consecuencias que las variaciones de lluvia pueden tener sobre la producción agrícola, las cuencas hídricas y las zonas urbanas.