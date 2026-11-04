Clausura 2026: los posibles cruces de octavos y el camino hacia la final

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional se aproxima al cierre de su fase regular y los equipos empiezan a proyectar su recorrido hacia el título. Con la mayoría de los clubes habiendo disputado 15 partidos, el cuadro de octavos de final comienza a tomar forma, aunque los enfrentamientos definitivos dependerán de los resultados pendientes.

La final está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, en La Plata.

Cómo quedarían los octavos de final del Clausura 2026 Proyección de los posibles enfrentamientos tras la fecha 15. Los cruces todavía no son definitivos. Llave izquierda Llave derecha Instituto vs. Sarmiento Rosario Central vs. Independiente River vs. Lanús Defensa y Justicia vs. Belgrano Argentinos vs. Gimnasia (Mendoza) Boca vs. Independiente Rivadavia Vélez vs. Barracas Central Gimnasia (LP) vs. Newell's * Los enfrentamientos están sujetos a los resultados de la última fecha y a la actualización de las posiciones.

Estos cruces son orientativos. En particular, la clasificación del Grupo B todavía puede modificarse y el listado no refleja exactamente el orden de posiciones informado.





Instituto y Rosario Central encabezan sus zonas

Instituto llega a esta instancia como líder del Grupo A con 33 puntos, producto de diez victorias, tres empates y dos derrotas. Boca aparece segundo con 30 unidades, mientras que Vélez y Defensa y Justicia comparten 28.

En el Grupo B, Rosario Central y Argentinos Juniors suman 31 puntos, con el conjunto rosarino ubicado en el primer puesto de la tabla proporcionada. Gimnasia de La Plata se encuentra tercero con 28, seguido por River, Belgrano y Barracas Central, todos con 23 unidades.

La pelea por los últimos lugares de clasificación continúa abierta, especialmente por los partidos pendientes que pueden alterar el orden de los equipos.

Boca y River empiezan a mirar sus posibles rivales

Boca se encuentra segundo en el Grupo A y, de mantenerse la proyección difundida, podría enfrentar a Independiente Rivadavia en octavos. Sin embargo, el equipo mendocino figura actualmente fuera de los ocho primeros del Grupo B, por lo que ese enfrentamiento todavía no está asegurado.

River, por su parte, aparece cuarto en el Grupo B y tendría como posible adversario a Lanús, quinto del Grupo A. Su ubicación definitiva también dependerá de cómo termine la fase regular.

En ambos casos, finalizar entre los cuatro primeros de sus respectivas zonas les permitiría comenzar los playoffs como locales, de acuerdo con el formato informado.

Calendario de los playoffs del Clausura 2026 Instancia Fecha prevista Octavos de final Fin de semana del 22 de noviembre Cuartos de final Fin de semana del 29 de noviembre Semifinales Fin de semana del 6 de diciembre Final Sábado 12 de diciembre Trofeo de Campeones Sábado 19 de diciembre * Fechas previstas para las instancias finales del fútbol argentino.

Los octavos, cuartos y semifinales se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado durante la fase regular.

En caso de empate al finalizar los 90 minutos, el reglamento informado contempla dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, si persiste la igualdad, una definición por penales.

La final se jugará en cancha neutral, con presencia de ambas parcialidades.

Qué obtiene el campeón del Clausura

El ganador del torneo conseguirá una plaza directa para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Además, disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, señalado como ganador del Apertura 2026. Ese encuentro está previsto para el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Con los últimos partidos de la fase regular todavía por disputarse, la atención estará puesta tanto en la definición de los primeros puestos como en la lucha por ingresar entre los ocho mejores de cada zona.