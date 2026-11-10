León XIV visita Córdoba: misa, encuentro religioso y regreso a Buenos Aires

El papa León XIV continuará este martes 10 de noviembre su visita apostólica a la Argentina con una jornada en la ciudad de Córdoba. La agenda oficial contempla una celebración religiosa abierta a los fieles, un encuentro con integrantes de la Iglesia católica y su posterior regreso a Buenos Aires.

De acuerdo con el programa difundido por el Vaticano, el pontífice tiene previsto partir desde Buenos Aires a las 7:30 y arribar al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9:00.

Una misa en Córdoba y un encuentro con la Iglesia

La principal actividad de la mañana será a las 10:00, cuando León XIV presida una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA.

La celebración convocará a fieles de Córdoba y de otras provincias, en una jornada para la cual las autoridades eclesiásticas difundieron recomendaciones sobre accesos, transporte y seguridad.

La visita tiene un antecedente significativo para la comunidad católica cordobesa: Juan Pablo II celebró una misa en ese mismo predio durante su viaje de 1987.

La Arquidiócesis de Córdoba también informó que el Papa realizará un recorrido por la ciudad y que, alrededor de las 12:30, está previsto un saludo desde el balcón del Arzobispado.

Por la tarde, a las 15:15, encabezará un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Regreso a Buenos Aires y vigilia con jóvenes

La agenda establece que León XIV partirá desde Córdoba a las 16:55 y llegará a Aeroparque a las 18:10.

A las 20:15 participará de una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El encuentro forma parte de las actividades previstas durante su paso por el país y contará con la participación de jóvenes que se inscribieron para asistir.

El miércoles visitará Luján antes de viajar a Perú

La última jornada del pontífice en territorio argentino está programada para el miércoles 11 de noviembre.

A las 8:00 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, mientras que a las 10:00 presidirá una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El santuario bonaerense será uno de los principales escenarios religiosos de su despedida, con la participación prevista de fieles provenientes de diferentes puntos del país.

Posteriormente, a las 13:30, se realizará la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

A las 14:00 está programada la salida del vuelo hacia Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.

La visita a Córdoba y la misa de Luján forman parte del itinerario anunciado por la Santa Sede, que contempla actividades religiosas, encuentros institucionales y reuniones con diferentes sectores de la comunidad.