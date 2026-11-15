La conexión musical entre Santa Fe y el Caribe colombiano desde 1938

Desde 1938, Santa Fe mantiene un vínculo cultural con el Caribe colombiano que ha influido profundamente en la música local. Esta relación histórica se refleja en la trayectoria del grupo Los Palmeras, que se ha convertido en un referente para varias generaciones en la provincia.

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El origen de esta conexión se remonta a la llegada de ritmos y tradiciones caribeñas que fueron adoptadas y adaptadas por músicos santafesinos, dando lugar a un estilo propio que fusiona ambas culturas. Los Palmeras, con su música, representan ese latido compartido que ha trascendido décadas.

Este recorrido cultural no solo transformó la escena musical, sino que también impactó en la identidad de Santa Fe, reforzando la diversidad y la riqueza de sus expresiones artísticas. La historia de esta unión es un testimonio de cómo la música puede ser un puente entre regiones y generaciones.

En este marco, la influencia del Caribe colombiano continúa vigente en la música popular santafesina, manteniendo viva una tradición que comenzó hace casi un siglo y que sigue resonando en la actualidad.