Villa Cañás: anuncian un corte de luz para este domingo a la madrugada

La Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos y Vivienda de Villa Cañás (CO.E.VI.CA.L.) comunicó que el próximo domingo 15 de noviembre se realizará un corte programado del servicio de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento en sus instalaciones.

Según el aviso firmado por la gerente de la institución, Norma Ferreyra, la interrupción comenzará a las 5:30 de la madrugada y se extenderá hasta aproximadamente las 8:00. De cumplirse el horario previsto, el corte tendrá una duración estimada de dos horas y media.

El comunicado no precisa cuáles serán los barrios o sectores de Villa Cañás afectados, por lo que no es posible determinar a partir de la información difundida si la interrupción alcanzará a toda la ciudad o solamente a determinadas zonas.

Recomendaciones para los usuarios

Ante la interrupción del suministro, la cooperativa solicitó a los vecinos tomar medidas preventivas para evitar inconvenientes durante el período sin electricidad.

Entre las principales recomendaciones se encuentra desconectar equipos sensibles, como computadoras, dispositivos electrónicos y electrodomésticos que puedan verse afectados por las variaciones de tensión durante el restablecimiento del servicio.

Además, aconsejó prever con anticipación el uso de agua, ascensores y bombas eléctricas, especialmente en aquellos inmuebles o establecimientos que dependan de estos sistemas para su funcionamiento habitual.

La institución también hizo especial hincapié en las personas que necesitan equipos médicos eléctricos, a quienes recomendó adoptar los recaudos necesarios para garantizar su funcionamiento durante la interrupción.

En el caso de las heladeras, se recomienda mantener las puertas cerradas durante el corte para conservar la temperatura interior el mayor tiempo posible.

La electricidad podría regresar antes del horario anunciado

Otro de los puntos destacados del comunicado tiene relación con el momento de la reconexión.

CO.E.VI.CA.L. advirtió que el suministro podría restablecerse antes de las 8:00 y sin un nuevo aviso previo.

Por este motivo, quienes tengan previsto realizar trabajos en instalaciones eléctricas durante ese período deberán adoptar todas las medidas de seguridad correspondientes. El corte programado no debe considerarse una garantía de ausencia de tensión.

Mantenimiento del servicio eléctrico

La cooperativa indicó que la interrupción responde a tareas de mantenimiento, aunque no brindó precisiones sobre las intervenciones técnicas que se llevarán adelante.

Este tipo de trabajos requiere, en determinadas circunstancias, suspender temporalmente la alimentación eléctrica para permitir las operaciones previstas.

Por el momento, no se informaron modificaciones en el cronograma anunciado ni se detallaron posibles sectores excluidos de la interrupción.

Los vecinos podrán comunicarse con CO.E.VI.CA.L. al teléfono 03462-450263 para realizar consultas sobre el servicio.