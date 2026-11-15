El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé ya tiene un 75% de avance

El nuevo puente que conectará las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé continúa avanzando y registra un 75% de ejecución general, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Gobierno provincial. La construcción, que representa una inversión superior a los 62.000 millones de pesos, busca mejorar la circulación entre ambas localidades del departamento La Capital.

El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió las obras durante los últimos días, acompañado por el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley. La visita se concentró en el extremo santotomesino, donde se desarrollan trabajos correspondientes a la estructura principal y los accesos.

El proyecto contempla un viaducto de 1.324 metros de longitud, ubicado al sur y en paralelo al actual Puente Carretero. Según el esquema previsto, la nueva estructura tendrá dos carriles de circulación hacia Santa Fe, además de una bicisenda y una senda peatonal.

Por su parte, el puente existente quedará destinado al tránsito en dirección a Santo Tomé, con el objetivo de distribuir los flujos vehiculares y mejorar la conectividad.

La estructura principal ya completó sus 42 pilas

Durante la última semana de octubre concluyó el montaje de vigas en el estribo correspondiente a Santo Tomé. Además, el hormigonado de la pila número 3 permitió completar las estructuras que se encuentran bajo el agua.

Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de los tramos superiores, que incluyen vigas, vanos y tablero.

Según el informe oficial, de los 43 vanos previstos, 31 ya fueron hormigonados y otros seis permanecen montados o en ejecución.

También se fabricaron 203 de las 215 vigas necesarias. Cada pieza está construida con hormigón postesado, tiene 30,8 metros de longitud y forma parte del sistema estructural del puente.

Continúan los trabajos en los accesos de ambas ciudades

En paralelo, la Unión Transitoria de Empresas integrada por Lemiro Pablo Pietroboni SA, Cocivial SA y Semisa Infraestructura SA ejecuta las obras complementarias de las cabeceras.

En Santo Tomé, estos trabajos registran un avance del 30%, según la información provincial.

Las intervenciones comprenden sectores de las calles Mitre, Candioti y la avenida 7 de Marzo, donde se realizan tareas de pavimentación, construcción de dársenas, veredas y colocación de losetas.

En Santa Fe también continúan las tareas sobre las calzadas norte y sur, además de las instalaciones destinadas al sistema de iluminación definitiva.

El comunicado provincial incluye previsiones de habilitación de algunos sectores para los primeros días de noviembre, aunque no precisa si esos plazos se cumplieron.

Una obra destinada a modificar la circulación regional

La construcción del nuevo puente apunta a ampliar la capacidad de conexión entre Santa Fe y Santo Tomé, dos ciudades que mantienen un flujo permanente de vehículos particulares, transporte público y actividad comercial.

La nueva distribución de carriles permitirá separar los sentidos de circulación entre ambos puentes una vez que el proyecto esté habilitado.

Aunque el Gobierno provincial informó que se completó el 75% de los trabajos, todavía no se comunicó una fecha definitiva de inauguración.

Las próximas etapas estarán vinculadas con la finalización del tablero, las obras de acceso y la infraestructura complementaria necesaria para habilitar la circulación.