Empresas santafesinas ahorraron $69.000 millones en Ingresos Brutos

Durante los primeros nueve meses de 2026, las empresas de Santa Fe lograron un ahorro cercano a los 69.000 millones de pesos en el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos, según informó el Gobierno provincial.

Solo en septiembre, 7.195 contribuyentes accedieron a estos beneficios, que les permitieron reducir su carga tributaria en más de 12.100 millones de pesos.

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Uno de los principales incentivos contemplados en la Ley Tributaria 2026 es la posibilidad de descontar del pago de Ingresos Brutos los sueldos de los nuevos empleados incorporados por las empresas. En septiembre, esta medida generó un ahorro de 7.322 millones, mientras que en lo que va del año el monto acumulado alcanzó los 38.714 millones.

El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, señaló que "en un contexto nacional extremadamente difícil para la actividad productiva y el empleo, en Santa Fe seguimos bajando impuestos para generar trabajo".

Otro beneficio importante es el descuento del costo de la energía eléctrica para comercios e industrias. En septiembre, más de 5.000 contribuyentes utilizaron esta opción, lo que representó un ahorro de 4.060 millones. En total, durante el año se acumularon 27.195 millones en descuentos por este concepto.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que "el diálogo constante con los sectores productivos permite mejorar el esquema tributario y aumentar la competitividad". Según detalló, en septiembre, 4.197 comercios descontaron 2.467 millones y las industrias 1.593 millones. En el acumulado anual, los comercios realizaron 29.021 solicitudes por 20.116 millones, mientras que las industrias formalizaron 5.963 solicitudes por 7.079 millones.

La Ley Tributaria 2026 también contempla una reducción de la alícuota para pequeños comercios. Más de 1.000 comercios accedieron a este beneficio en septiembre, ahorrando 132 millones, y el total acumulado en nueve meses fue de 885 millones.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, afirmó que "desde el inicio de la gestión, el gobernador Maximiliano Pullaro marcó un rumbo claro para reducir la carga tributaria sobre los sectores productivos".

Además, los sectores de comercio, turismo y hotelería pueden descontar del pago de Ingresos Brutos el 100 % del Impuesto Inmobiliario abonado por los inmuebles afectados a su actividad. Hasta septiembre se registraron 655 solicitudes por un total de 796 millones en descuentos.

Por su parte, las empresas de transporte de cargas y pasajeros pueden descontar lo abonado en concepto de Patente Automotor. En lo que va del año se registraron 474 solicitudes que generaron un ahorro de 730 millones.

La Ley también incluye incentivos para concesionarias santafesinas, que pueden acceder a créditos fiscales por vehículos registrados en la provincia y un crédito adicional al concretar el patentamiento. Hasta septiembre, estos beneficios sumaron casi 700 millones en ahorro.

Por último, la Administración Provincial de Impuestos (API) amplió de 10 a 15 millones de pesos el monto máximo mensual que las empresas pueden solicitar como devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos.

Durante la presentación del Presupuesto 2027, el Gobierno provincial anunció la creación de un fondo que destinará lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural a obras para el sector agropecuario.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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