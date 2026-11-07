Economía

Santa Fe volcó casi $38.000 millones en crédito bursátil para pymes

El programa provincial bonificó tasas y financió a 276 empresas con más de 3.200 operaciones.

Oscar A CanaveseOscar A Canavese

El Gobierno de Santa Fe cerró el programa de bonificación de tasas para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) tras canalizar cerca de 38.000 millones de pesos en financiamiento bursátil. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, alcanzó el 100 % de los fondos disponibles y benefició a 276 empresas con 3.217 operaciones.

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El programa contó con un aporte inicial de 1.000 millones de pesos por parte de la provincia, que se utilizaron para subsidiar las tasas de interés en créditos otorgados a través del Mercado Argentino de Valores (MAV). Según el ministro Gustavo Puccini, esta inversión se multiplicó casi 38 veces, generando un impacto significativo en la economía local.

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Puccini destacó que esta herramienta financiera fue diseñada para facilitar el acceso al mercado de capitales a pymes que anteriormente no podían acceder a este tipo de financiamiento. "No nos limitamos a bajar una tasa; abrimos las puertas del mercado de capitales a cientos de pymes que antes veían ese ámbito como algo inalcanzable", afirmó.

El programa permitió descontar digitalmente instrumentos financieros como Cheques de Pago Diferido, Pagarés Bursátiles Electrónicos y Facturas de Crédito Electrónicas, con acreditación inmediata de fondos y aplicación automática del subsidio en cada operación.

Distribución sectorial del financiamiento

La mayor parte del crédito se destinó a la industria manufacturera, que concentró el 60,7 % de las bonificaciones, beneficiando a 152 empresas con más de 22.600 millones de pesos. El comercio mayorista recibió el 25,8 % del total, con 66 firmas y más de 10.000 millones, mientras que la construcción concentró el 5,2 % en 17 empresas por alrededor de 2.000 millones.

Otros sectores como comercio minorista, transporte, servicios profesionales, salud, minería, energía y servicios empresariales también accedieron a financiamiento, aunque en menor proporción.

El presidente del MAV, Alberto Curado, valoró la articulación entre el sector público y privado y afirmó que el éxito del programa se basó en la complementación de voluntades para acercar financiamiento a todo el sector productivo regional.

Esta operatoria se suma a otras herramientas provinciales como el Fondo de Garantías de Santa Fe (Fogafe) y líneas crediticias orientadas a tecnología, equipamiento industrial y proyectos sustentables, que forman parte de la estrategia para potenciar la inversión productiva en la provincia.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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