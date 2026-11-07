Santa Fe volcó casi $38.000 millones en crédito bursátil para pymes

El Gobierno de Santa Fe cerró el programa de bonificación de tasas para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) tras canalizar cerca de 38.000 millones de pesos en financiamiento bursátil. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, alcanzó el 100 % de los fondos disponibles y benefició a 276 empresas con 3.217 operaciones.

El programa contó con un aporte inicial de 1.000 millones de pesos por parte de la provincia, que se utilizaron para subsidiar las tasas de interés en créditos otorgados a través del Mercado Argentino de Valores (MAV). Según el ministro Gustavo Puccini, esta inversión se multiplicó casi 38 veces, generando un impacto significativo en la economía local.

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Puccini destacó que esta herramienta financiera fue diseñada para facilitar el acceso al mercado de capitales a pymes que anteriormente no podían acceder a este tipo de financiamiento. "No nos limitamos a bajar una tasa; abrimos las puertas del mercado de capitales a cientos de pymes que antes veían ese ámbito como algo inalcanzable", afirmó.

El programa permitió descontar digitalmente instrumentos financieros como Cheques de Pago Diferido, Pagarés Bursátiles Electrónicos y Facturas de Crédito Electrónicas, con acreditación inmediata de fondos y aplicación automática del subsidio en cada operación.

Distribución sectorial del financiamiento

La mayor parte del crédito se destinó a la industria manufacturera, que concentró el 60,7 % de las bonificaciones, beneficiando a 152 empresas con más de 22.600 millones de pesos. El comercio mayorista recibió el 25,8 % del total, con 66 firmas y más de 10.000 millones, mientras que la construcción concentró el 5,2 % en 17 empresas por alrededor de 2.000 millones.

Otros sectores como comercio minorista, transporte, servicios profesionales, salud, minería, energía y servicios empresariales también accedieron a financiamiento, aunque en menor proporción.

El presidente del MAV, Alberto Curado, valoró la articulación entre el sector público y privado y afirmó que el éxito del programa se basó en la complementación de voluntades para acercar financiamiento a todo el sector productivo regional.

Esta operatoria se suma a otras herramientas provinciales como el Fondo de Garantías de Santa Fe (Fogafe) y líneas crediticias orientadas a tecnología, equipamiento industrial y proyectos sustentables, que forman parte de la estrategia para potenciar la inversión productiva en la provincia.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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