Cinco ambulancias nuevas para fortalecer emergencias en General López

El Gobierno de Santa Fe incorporó cinco ambulancias nuevas en el departamento General López para reforzar la red de emergencias y traslados del SIES 107. Las unidades fueron entregadas esta semana en Labordeboy, San Eduardo, Teodelina, Chañar Ladeado y Venado Tuerto.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezó los actos de entrega en San Eduardo y Teodelina. Según explicó, estas ambulancias forman parte de un lote de 103 vehículos adquiridos este año para toda la provincia, que se suman a las 174 incorporadas en 2025. Con estas compras, el parque automotor del sistema de emergencias provincial quedó renovado, sin unidades con más de diez años de antigüedad.

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Ciancio señaló que la renovación del parque automotor es parte de un plan integral que incluye la capacitación y categorización de choferes, y el fortalecimiento de una red coordinada entre centros de salud y hospitales de distintos niveles de complejidad. "La red significa que somos parte de un sistema que se construye con niveles de complejidad", afirmó.

La senadora departamental Leticia Di Gregorio calificó la incorporación como "histórica" y destacó que en gestiones anteriores la llegada de ambulancias era mucho más lenta. Agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro, a la ministra y al equipo del Ministerio de Salud por el compromiso con las localidades del sur provincial.

Por su parte, el intendente de Teodelina, Joaquín Poleri, valoró la llegada de una ambulancia de alta complejidad para su localidad y consideró que la Provincia está "a la altura de las circunstancias" en materia de salud pública.

El presidente comunal de San Eduardo, Nabil Simonovich, expresó su satisfacción por contar con una ambulancia 0 km que responde a las necesidades locales. En tanto, Agustín Romegialli, presidente comunal de Labordeboy, recordó que hacía 30 años que su localidad no recibía una ambulancia nueva y destacó la importancia de la unidad para toda la zona.

La entrega contó con la presencia de funcionarios provinciales, entre ellos el secretario de Participación Social, Lisandro Vaccaro; el subsecretario de Gestión Territorial Sur del Ministerio de Salud, Marcelo Krenz; y el director de la Región de Salud-Nodo Venado Tuerto, Joaquín Sánchez de Bustamante.

En este marco, también se informó sobre actividades destinadas a mejorar la cobertura de inmunización en edad escolar, con propuestas lúdicas para acercar las vacunas a niñas y niños en la región.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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