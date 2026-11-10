Santa Fe y Canadá avanzan en cooperación educativa, ambiental y comercial

El lunes 8 de noviembre, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió en Rosario al embajador de Canadá en Argentina, Stewart Ross Wheeler, en un encuentro que buscó profundizar la cooperación bilateral en diversas áreas.

La reunión se realizó en la sede del gobierno provincial y contó con la presencia del ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.

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Según indicó Díaz, se avanzó en acuerdos relacionados con educación superior, medio ambiente, seguridad y comercio exterior. También destacó la política internacional del primer ministro canadiense, Mark Carney, y el proceso de negociación para un acuerdo entre Canadá y el bloque Mercosur.

Por su parte, Losada señaló que la reunión permitió mostrar el potencial exportador de Santa Fe, la segunda provincia con mayor volumen de ventas al exterior en Argentina. Resaltó además iniciativas como el Foro Empresarial Santa Fe y la Mesa RIGI, que buscan atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras.

La funcionaria mencionó la cooperación técnica con Estados Unidos en sectores como legumbres, miel y lácteos, y subrayó la necesidad de impulsar la reestructuración económica provincial. "Santa Fe está trabajando en una transformación integral de su producción para no quedar rezagada en lo que será el principal motor del desarrollo económico nacional, la minería, y para mantener su rol como centro logístico de exportaciones", expresó.

El encuentro refleja el interés de Santa Fe por consolidar vínculos internacionales que potencien su desarrollo productivo y comercial, en un contexto de negociaciones regionales y globales.

Cooperación en múltiples sectores

La agenda incluyó temas ambientales y de seguridad, aunque no se detallaron acuerdos específicos en estas áreas. La presencia del ministro Estévez apunta a la intención de avanzar en políticas conjuntas para enfrentar desafíos climáticos.

En materia educativa, se busca fomentar intercambios y proyectos conjuntos entre universidades de Santa Fe y Canadá, ampliando las oportunidades de formación y desarrollo científico.

El gobierno provincial mantiene así una estrategia de internacionalización que combina la promoción comercial con la cooperación técnica y académica, en línea con las prioridades del gobierno nacional y las demandas del sector privado.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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