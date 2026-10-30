Boca y River se preparan para disputar una nueva edición del Superclásico este domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Sin embargo, las condiciones meteorológicas podrían tener incidencia en el desarrollo del encuentro.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la jornada se espera una tarde mayormente nublada y con posibilidades de chaparrones en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué probabilidades hay de lluvia durante Boca-River

La previsión meteorológica indica que la probabilidad de precipitaciones durante la tarde del domingo se ubicaría entre el 40% y el 70%, justamente en la franja horaria en la que se disputará el partido.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa una mínima de 15 grados y una máxima de 23, mientras que la humedad relativa podría alcanzar valores cercanos al 80% alrededor del inicio del encuentro.

De todos modos, estos porcentajes no significan que necesariamente vaya a llover durante los 90 minutos. Los chaparrones podrían presentarse de manera aislada y afectar diferentes sectores de la ciudad.

Cómo podría influir la lluvia en el Superclásico

En caso de registrarse precipitaciones durante el encuentro, el estado del campo de juego podría convertirse en un factor para ambos equipos.

Una cancha húmeda puede modificar la velocidad de circulación de la pelota, los desplazamientos y las condiciones de control, especialmente si las lluvias son intensas.

Sin embargo, el impacto dependerá de la cantidad de agua caída y de las condiciones del césped al momento del partido.

Por ahora, no existe información que indique modificaciones en la programación del Superclásico por cuestiones meteorológicas.

La recomendación para los hinchas que asistirán a La Bombonera

Los simpatizantes de Boca que concurran al estadio deberán contemplar la posibilidad de precipitaciones durante la previa y el desarrollo del encuentro.

El pronóstico podría modificarse durante las próximas horas, por lo que será importante consultar las actualizaciones del SMN antes de trasladarse al estadio.

Con este escenario, Boca y River se enfrentarán el domingo desde las 15 en La Bombonera, con la posibilidad de que la lluvia acompañe una nueva edición del clásico del fútbol argentino.