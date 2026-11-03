Alerta naranja por tormentas fuertes en el sur de Santa Fe

El sur de la provincia de Santa Fe afronta este martes 3 de noviembre una jornada con pronóstico de tormentas fuertes y condiciones de inestabilidad. Según la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundida el lunes, los departamentos General López y Caseros fueron incluidos bajo alerta naranja, mientras que Constitución, San Lorenzo y Rosario quedaron comprendidos en una alerta amarilla.

El pronóstico anticipa fenómenos de distinta intensidad, con posibilidad de precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

General López y Caseros, bajo alerta naranja

De acuerdo con el informe difundido, la alerta naranja comprende la mañana del martes y advierte sobre tormentas fuertes, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad severa.

En estos departamentos se esperan precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

Además, las tormentas podrían estar acompañadas por granizo de diferentes tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que superarían los 90 kilómetros por hora.

La advertencia comprende al departamento General López, donde se encuentran localidades como Villa Cañás, Venado Tuerto, Teodelina, Santa Isabel, María Teresa, Rufino y Firmat, entre otras.

Por las características de los fenómenos previstos, se recomienda prestar especial atención a las condiciones meteorológicas antes de circular por rutas y caminos rurales.

Alerta amarilla para Rosario y otros departamentos

Por otro lado, los departamentos Constitución, San Lorenzo y Rosario fueron incluidos en el nivel amarillo, con vigencia prevista durante la mañana y la tarde.

En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Los acumulados de precipitación estimados oscilan entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de registros superiores en sectores puntuales.

También podrían producirse ráfagas intensas, actividad eléctrica y caída ocasional de granizo.

La principal diferencia entre ambos niveles de alerta radica en la intensidad y el potencial de daño de los fenómenos previstos. Mientras que el amarillo advierte sobre eventos con capacidad de generar inconvenientes, el naranja contempla fenómenos que pueden resultar peligrosos para la población, los bienes y el ambiente.

Recomendaciones ante las tormentas

Frente a este escenario, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.

También es importante asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener limpios los desagües y evitar sacar residuos a la vía pública mientras persista la inestabilidad.

En caso de actividad eléctrica, se recomienda permanecer en espacios cerrados y evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras expuestas.

Para quienes deban circular por rutas de la región, resulta conveniente consultar previamente las condiciones del tránsito y atender las indicaciones de las autoridades.

Cómo seguirá el tiempo en la región

La evolución de las tormentas dependerá del desplazamiento de los sistemas meteorológicos durante la jornada.

Las alertas pueden modificarse tanto en su nivel como en las zonas comprendidas, por lo que resulta necesario consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

La información publicada corresponde al aviso difundido el 2 de noviembre y deberá contrastarse con las actualizaciones oficiales de este martes.