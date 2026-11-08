La Subsecretaría de Movilidad de Venado Tuerto realizará operativos para personalizar tarjetas SUBE

El Gobierno de Venado Tuerto, a través de la Subsecretaría de Movilidad, realizará durante noviembre dos operativos para facilitar la personalización y registro de tarjetas SUBE en distintos barrios de la ciudad.

El primer operativo se llevará a cabo el martes 10 de noviembre, de 8 a 13, en el barrio San Martín, en el Salón ex Cura Brochero ubicado en la intersección de 3 de Febrero y Presidente Perón.

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El segundo operativo será el jueves 12 de noviembre, también de 8 a 13, en el barrio Rivadavia, en la sede vecinal situada en 26 de Abril 835.

Estas jornadas forman parte del programa “Red SUBE en tu Barrio”, que busca acercar los servicios municipales relacionados con el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) a los vecinos, facilitando la realización de trámites vinculados a la tarjeta SUBE.

La personalización de la tarjeta permite recuperar el saldo en caso de pérdida o robo y acceder a beneficios y tarifas sociales según corresponda a cada usuario.

Desde la Subsecretaría de Movilidad indicaron que quienes deseen realizar el trámite deben presentarse con el DNI físico actualizado y la tarjeta SUBE.

Con estas acciones, el municipio apunta a mejorar el acceso y la gestión del sistema de transporte público para los usuarios de Venado Tuerto.

Información municipal de Venado Tuerto.

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