Allanamientos en Villa Moisés: tres detenidos y presunta droga secuestrada

Tres personas quedaron detenidas luego de una serie de allanamientos realizados durante la mañana del viernes 13 de noviembre en el barrio Villa Moisés, de Venado Tuerto. Los procedimientos se desarrollaron en el marco de una investigación judicial por presuntos hechos de abuso de arma de fuego, amenazas y lesiones.

El operativo estuvo coordinado por la Jefatura de la 5.ª Zona de Inspección y contó con la participación de efectivos de las comisarías 12.ª, 2.ª y 14.ª, además de grupos de irrupción del Comando Radioeléctrico.

Como resultado de las medidas, los agentes detuvieron a un joven de 23 años que era requerido por la Justicia. Durante las inspecciones también identificaron a dos mujeres, de 31 y 34 años, quienes posteriormente quedaron detenidas por disposición judicial.

Secuestraron dinero, celulares y presunta cocaína

En una de las viviendas allanadas, donde fue identificada la mujer de 31 años, los efectivos encontraron dinero en efectivo, teléfonos celulares y envoltorios que contenían una sustancia presumiblemente compatible con cocaína.

Ante esta situación, personal de la Comisaría 12.ª procedió al secuestro y resguardo de los elementos para su incorporación a la investigación.

Según la información difundida, también intervino personal especializado en microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), ante la posible presencia de estupefacientes.

Por el momento, no se informó oficialmente el peso de la sustancia secuestrada ni el monto del dinero encontrado. Tampoco se difundieron resultados periciales que permitan confirmar la composición del material incautado.

Qué delitos se investigan

Tras las consultas realizadas con el fiscal interviniente, se dispuso el traslado de las tres personas a dependencias policiales para continuar con las actuaciones.

En el caso del joven de 23 años, se ordenó la formación de una causa por su presunta participación como coautor de abuso de arma de fuego, amenazas calificadas con arma y lesiones leves dolosas.

Por otro lado, las mujeres de 31 y 34 años quedaron investigadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La autoridad judicial determinó que los tres permanezcan detenidos, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Antecedentes de procedimientos en Villa Moisés

El sector ya había sido escenario de otros procedimientos judiciales. El 21 de agosto de 2026 se realizaron once allanamientos simultáneos por investigaciones relacionadas con hechos violentos, amenazas, lesiones y otros presuntos delitos.

En aquella oportunidad se registraron seis aprehensiones, una detención y el secuestro de municiones, teléfonos celulares y otros elementos. No se informó oficialmente que ambos procedimientos formen parte de una misma investigación.

Cómo continúa la investigación

Las actuaciones deberán determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas y la posible vinculación de los elementos secuestrados con los delitos investigados.

Además, será necesario establecer mediante las pericias correspondientes si la sustancia encontrada es efectivamente cocaína.

Hasta el momento no se comunicaron nuevas medidas judiciales ni fechas de audiencias. Los tres involucrados permanecen amparados por el principio de presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso penal.